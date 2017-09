Was war Ihr größter Gaming-Erfolg?

Ein Endgegner, eine LAN-Party, ein Speedrun? Erzählen Sie uns von Ihrem euphorischsten Gaming-Moment!

Games sind dazu da, um den Spieler herauszufordern: knifflige Rätsel, starke Gegner oder ein knackiger Schwierigkeitsgrad. Es gibt Games, an denen scheitert man einfach gnadenlos – das hat die STANDARD-Community bereits diskutiert. Umso euphorischer ist es dann, wenn man ein Hindernis überwindet, das unüberwindbar erschien, und man im Spiel endlich weiter voranschreiten kann.

Diese Momente des Gaming-Glücks sind zahlreich, aber nur ganz besondere prägen sich ins Gedächtnis ein. Zum Beispiel war es ein unvergleichlicher Erfolg, als man zum ersten Mal "Super Mario Bros. 3" für den NES schaffte. Nach jahrelangen Versuchen, ohne die Möglichkeit zu speichern und mit Power-ups ausgerüstet, infiltrierte man Bowsers Schloss und schaffte es endlich, dass er durch den Boden in den Abgrund stürzte und das schwierige Game endlich sein wohlverdientes und befriedigendes Ende fand.

Highscore-Jagd

Andere Highlights im Gaming-Leben sind das Erreichen eines Highscores – wie etwa in "Tetris". Dort die magische 100. Reihe aufzulösen ist seltsam befriedigend – oder man nimmt an einem Gaming-Turnier teil und erreicht einen Stockerlplatz oder man besiegt seinen großen Bruder im Wettrennen in "Mario Kart 64". Und wer sich schon mal an einen Speedrun gewagt hat, weiß, wie trickreich so ein Unterfangen ist.

Ganz besonders sind auch jene Momente, in denen man wochenlang auf der Stelle tritt, nicht weiterkommt und verzweifelt: Wie soll ich diesen Gegner besiegen? Ein fehlgeschlagener Versuch folgt dem nächsten, und irgendwann geht der Knoten auf und man erkennt, dass man die ganz falsche Taktik, die ganz falsche Waffe eingesetzt hat.

Bei welchem Erfolg haben Sie laut gejubelt?

Was war Ihr bester Gaming-Glücksmoment? Woran sind Sie fast gescheitert und haben es dann doch geschafft? Haben Sie Spielmomente, wo Sie regelmäßig in Jubel ausbrechen? (rec, 25.9.2017)