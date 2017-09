Giro d'Italia startet 2018 in Israel

Sportministerium bestätigt Berichte – Zeitfahren in Jerusalem als Auftakt

Wien – Der Giro d'Italia 2018 wird in Israel beginnen. Das gab Israels Sportministerium am Donnerstag bekannt, Details sollen in der nächsten Woche folgen. Über den möglichen Auftakt der Italien-Radrundfahrt im Mai nächsten Jahres in Israel hatte es schon seit Juli unbestätigte Medienberichte gegeben.

Demnach soll das dreiwöchige Etappenrennen mit einem Einzelzeitfahren in der Altstadt von Jerusalem beginnen. Danach soll es noch zwei weitere Etappen im Land geben.

Der Giro trägt seinen Auftakt wie die Tour de France regelmäßig außerhalb Italiens aus. 2014 begann man beispielsweise in Nordirland und Irland, 2016 in den Niederlanden. Außerhalb Europas war man wie die Tour aber noch nie zu Gast. (APA/AFP – 14.9. 2017)