Sobotka lehnt Resettlement neuer Flüchtlinge ab

Innenminister: Österreich hat mit Aufarbeitung der bisherigen Situation genug zu tun – EU hatte weitere Aufnahme gefordert

Brüssel – Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) lehnt die Forderung der EU-Kommission nach der Aufnahme neuer Flüchtlinge via Resettlement ab. Österreich sei "eines der meistbelasteten Länder in der Vergangenheit gewesen", sagte Sobotka am Donnerstag. Österreich habe "daher mit der Aufarbeitung der bisherigen Situation, insbesondere der Integration, aber auch des Außerlandesbringens jener, die kein Bleiberecht haben, genug zu tun", so Sobotka, sodass "wir nicht an den nächsten Schritt denken".

EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos hatte zuvor erklärt, dass die EU die Aufnahme von 40.000 Flüchtlingen via Resettlement zugesagt habe. Österreich hatte zugesagt, davon 1.900 Flüchtlinge aufzunehmen. Dabei geht es um die Aufnahme bereits anerkannter Flüchtlinge aus Drittstaaten wie der Türkei, Libyen, Jordanien und dem Libanon.

Im Streit um die Flüchtlingsquoten und die Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU angesichts des Urteils des Europäischen Gerichtshofs, das Ungarn weiter bekämpfen will, sagte Sobotka, es sei notwendig, eine gemeinsame Linie zu finden. "Europäische Gerichtsurteile müssen auch respektiert werden. Als Innenminister kann man gar nicht anders, als sich an der Rechtsstaatlichkeit zu orientieren."

Grund für Kontrollen nicht mehr gegeben

Avramopoulos sieht zudem keinen Grund für die von Österreich geforderte Fortsetzung der Grenzkontrollen im Schengenraum. "Die Hauptgründe, die eine Verlängerung der Kontrollen rechtfertigen würden, sind nicht mehr da", sagte er nach einer Aussprache mit Sobotka.

Dieser bekräftigte die Forderung: "Obwohl in Österreich keine akute Terrorgefahr herrscht, sind wir keine Insel der Seligen und müssen auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Die jüngsten Terroranschläge in Barcelona und Turku zeigen, dass die Themen Migration, Integration und Extremismus eng zusammenhängen", sagte Sobotka.

Initiative zur Änderung von Schengener Grenzkodex

Österreich hat gemeinsam mit Frankreich, Deutschland, Dänemark und Norwegen eine Initiative zur Änderung der Fristen im Schengener Grenzkodex gestartet. Gefordert wird die Ausdehnung der Möglichkeit von Binnengrenzkontrollen von 30 Tagen auf drei Monate und des Gesamtzeitraums von sechs Monaten auf zwei Jahre. Vorausgesetzt, der Schengenraum ist gefährdet, sollen die Grenzkontrollen noch zwei Jahre länger dauern können.

Österreich brauche die Kontrollen, um einen "besseren Überblick zu haben, auch über Bewegungen innerhalb Europas", sagte Sobotka nach seinem Gespräch mit Avramopoulos. Die EU-Kommission werde sich mit der Initiative beschäftigen, einen entsprechenden habe die Kommission für Ende September "in Aussicht gestellt".

Die Kommission sei bereit, die Frage der Grenzkontrollen mit den Ministern zu diskutieren, sagte Avramopoulos, betonte aber zugleich: "Es ist der Moment gekommen, um wieder zu einem normalen Funktionieren von Schengen zurückzukommen." Die aktuellen Grenzkontrollen laufen Mitte November aus.

Europol oder neue Zentrale

Die Forderung von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nach einer neuen EU-Zentrale zum Austausch von Daten im Kampf gegen den Terrorismus teilt Sobotka nicht. "Wir brauchen nicht eine neue Einheit", sagte der Innenminister. Bestehende Einheiten wie Europol zu stärken sei der richtige Weg. Als Innenminister sei er sehr daran interessiert, wesentlich mehr Daten zu teilen. Österreich sei diesbezüglich Vorreiter. Es sei auch notwendig, die Datensätze besser miteinander zu kombinieren. (APA, red, 14.9.2017)