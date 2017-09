Otto Wanz ist tot

Der ehemalige Catcher Otto Wanz ist am Donnerstag im Alter von 74 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben

Graz – Als Catcher, als Boxer, als Wrestler machte er sich einen Namen. Am Donnerstag ist "Big Otto" Wanz nach kurzer schwerer Krankheit 74-jährig in seiner Heimatstadt Graz verstorben. Dies berichteten zunächst der ORF und die Kleine Zeitung.

Zuletzt war Wanz als Wettkampfveranstalter tätig. Wanz, der am 13. Juni 1943 in Graz geboren wurde, begann seine Karriere zunächst als Boxer. Danach wurde er Ringer und Wrestler. Seine Wrestling-Karriere beendete er 1990. Bekannt war Wanz auch als Telefonbuchzerreißer – in dieser Disziplin hielt er den Weltrekord.

Vor fünf Jahren sagte Wanz dem Standard: "Ich hab seit 50 Jahren Übergewicht. Aber bei meinen inneren Werten meint mein Arzt, dass ich 90 Jahre alt werden kann." Es ging sich nicht ganz aus.

Mehr in Kürze... (red, 14.9.2017)