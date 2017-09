"Sky": Himmlisches Game der "Journey"-Schöpfer angekündigt

Neuer Titel von ThatGameCompany entführt Spieler in die Wolken

Das Studio ThatGameCompany hat sein nächstes Werk nach dem erfolgreichen Abenteuerspiel "Journey" angekündigt. Das nächste Projekt namens "Sky" sieht auf den ersten Blick nicht unähnlich aus und lässt Spieler allein und gemeinsam in eine zauberhafte Welt über in den Wolken eintauchen. Erscheinen soll "Sky" bereits in Bälde für iPhone, iPad und Apple TV. Eine Veröffentlichung für weitere Plattformen wurde nicht ausgeschlossen.

thatgamecompany

Seit Langem in Entwicklung

Viel wurde bislang noch nicht zum Titel verraten, welches man laut den Entwicklern schwerer zu erklären sei, als zu spielen. "Wenn du dir das Glücksgefühl vorstellen kannst, einen Freizeitpark zu besuchen, in dem anhaltende Erinnerungen kreiert werden, dann wird sich 'Sky' auch manchmal so anfühlen", heißt es in einem Blogeintrag der Entwickler.

Das Spiel sei bereits seit ein paar Jahren in Entwicklung. Über den vergangenen Sommer habe man schließlich die Multiplayer-Dynamiken ausgebaut und die Designs ausgefeilt. Nun stehe einer Veröffentlichung nichts mehr im Wege. (zw, 14.9.2017)