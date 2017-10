Was sind Ihre schlimmsten Hotline-Erfahrungen?

Ewiges Warten in der Leitung, Firmen, die einen immer wieder anrufen, oder ungeschultes Personal – welche schlimmen, aber auch amüsanten Erfahrungen haben Sie schon am Telefon gemacht?

In vielen Fällen beginnt es mit dem Anruf einer unbekannten Nummer: Hat man diesen übersehen oder ignoriert, folgt irgendwann der nächste Anruf – dieser wird wieder ignoriert, und dann der nächste, und schon beginnt ein Teufelskreis aus Abwehrhaltung und Anruf. Penetrante und lästige Zeitgenossen rufen schon einmal täglich an, wecken einen um 7 Uhr in der Früh auf oder nerven am Wochenende. Umso lieber wird dann das nervige Geläute der Hotline ignoriert.

Meist stecken hinter den Nummern Telefonanbieter, Marktforschungsinstitute oder Unternehmen von zweifelhaftem Ruf, die einen ausfragen oder ein Angebot unterbreiten wollen. Mit freundlich-monotoner Stimme wird man gebeten, doch bitte zu lauschen, was man anzubieten hat. Weist man das Telefonat mit einem formlosen "Ich bin in der Arbeit, tut mir leid, ich habe keine Zeit zu telefonieren" ab, begegnet einem oft auch Unverständnis. Wie könne man bloß auf dieses megatolle, lebenverändernde Angebot verzichten?

In der Warteschleife

Umgekehrt findet man sich auch schnell in der Warteschleife wieder, wenn man etwas braucht. "Alle unsere Leitungen sind besetzt. Ein Mitarbeiter kümmert sich bald um Ihr Anliegen", tönt es dann aus dem Hörer. Im Hintergrund dudeln entweder klassische Musik oder nervige Pophits. Und wenn man dann aus der Warteschleife herauskommt, ist man falsch verbunden und wird weitergeleitet, um sich erneut im Warten zu versuchen.

Aber allen Unken(an)rufen zum Trotz: Neben dem Belästigungsfeuerwerk der Hotline-Mitarbeiter gibt es auch verständnisvolle und freundliche Personen, die zum Beispiel bei Problemen bei der Rufnummernmitnahme oder der Stromanmeldung helfen. Manche haben sogar einen Schmäh und verwandeln das Telefonat in ein entspanntes Gespräch.

Welche Erfahrungen haben Sie mit Hotlines gemacht?

Was nervt Sie an den Anrufen? Welche Horrorstorys haben Sie schon erlebt? Haben Sie am Telefon schon mit jemandem zu streiten begonnen? Welche lustigen Erfahrungen haben Sie mit den Menschen am Telefon bereits gemacht? (rec, 19.10.2017)