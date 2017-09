Nintendo Switch erhält Spielhallen-Klassiker, neues "Doom" und "Wolfenstein 2"

Zudem gibt es frische Einblicke in "Super Mario Odyssey"

Nintendo hat ihm Rahmen eines Streams am Mittwochabend weitere Informationen zu seinem Line-up für Nintendo Switch und 3DS angekündigt. Unter anderem wurde die Rückkehr zahlreicher Retro-Klassiker für die Heimkonsole Switch angekündigt und weitere Titel für erwachsene Spieler.

Spielhallengames

Mit "Arcade Archives" kommen einige der populärsten Spielhallen-Klassiker von Nintendo demnächst auf die Switch. Den Auftakt macht am 27. September "Arcade Archives: Mario Bros.", bald gefolgt von "VS. Super Mario Bros.", "VS. Balloon Fight", "VS. Ice Climber", "VS. Pinball" und "VS. Clu Clu Land". All diese Arcade-Titel würden kleine Veränderungen gegenüber den ursprünglichen NES-Spielen aufweisen.

Shooter-Fest

Bestätigt wurde überdies, dass neben "Skyrim" auch die Bethesda-Blockbuster "Doom" (2016) und "Wolfenstein 2: The New Colossus" für die Switch erscheinen werden. "Doom" werde noch diesen Winter erhältlich sein, "Wolfenstein 2" folge im nächsten Jahr. Welche Anpassungen es gegenüber den Ausgaben für PC, PS4 und Xbox One geben werde, wurde noch nicht verraten. Auch nicht, welche technischen Abstriche unternommen werden müssen.

nintendo deutschland Alle Ankündigungen von der jüngsten Nintendo Direct

Odyssee

Frische Einblicke gab es zudem in die Handlung und die Spielmodi von "Super Mario Odyssey". Der am 27. Oktober erscheinende 3D-Platformer wird Spieler über sonnige Strandwelten genauso hüpfen lassen wie durch gruselige Schneelandschaften. Um ihre Eindrücke für die Ewigkeit festzuhalten, wird es einen Fotomodus geben, mit dem man das Spiel anhalten und die Kamera frei bewegen kann. Noch einweiteres Detail wurde verraten: Spieler können mit In-Game-Geld Tipps kaufen. Alternativ kann man auch echtes Geld für dazugehörige Amiibo-Sammelfiguren ausgeben und durch den Einsatz der Figuren Tipps erhalten. (red, 14.9.2017)