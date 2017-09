MLB: Siegesrekord der Indians

Team aus Cleveland stellt mit 21. Erfolg in Serie neue Bestmarke auf

Cleveland – Die Cleveland Indians haben in der nordamerikanischen Baseball-Liga MLB einen neuen Siegesrekord aufgestellt. Mit einem 5:3-Erfolg über die Detroit Tigers am Mittwoch (Ortszeit) feierten die Indians ihren 21. Sieg in Serie. Noch nie hat eine Mannschaft in der 116-jährigen Geschichte der American League mehr Spiele in Folge gewonnen.

Der alte Rekord von 20 Siegen hintereinander gehörte den Oakland A's, denen das Kunststück im Jahr 2002 gelang. Mit 21 Siegen in Serie hat Cleveland zudem den Rekord der Chicago Cubs egalisiert. Das National-League-Team hält seit 1935 den Rekord für die längste Siegesserie in der Profi-Liga.

Als nächstes treffen die Indians, die zuletzt am 23. August ein Spiel verloren haben, im heimischen Progressive Field auf die Kansas City Royals. Mit einem Erfolg am Donnerstag würden die Indians, die seit 1948 auf eine Meisterschaft warten, eine neue Bestmarke aufstellen. Die einzige Mannschaft, die dann vor noch Cleveland liegt, sind die New York Giants, die 1958 nach San Francisco umzogen.

Die Giants blieben 1916 in 26 Spielen am Stück ungeschlagen, jedoch mit dem Makel eines Unentschieden im 13. Spiel. Die Giants verbuchten also zwei Siegesserien von jeweils zwölf und 14 Spielen in Folge. (APA, 14.9. 2017)