Rollin' Through the Years

Aller Anfang ist schwer: Als "Desaster" hat Stones-Bassist Billy Wyman die erste US-Tour der Gruppe im Juni 1964 bezeichnet. Wenig freundlich auch der Empfang, den Dean Martin ihnen in seiner Show "The Hollywood Palace" bereitet. Die Stones lassen sich nicht beirren und covern "Not Fade Away" und "I Just Want to Make to Love to You".