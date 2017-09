Basketball-EM: Serbien und Russland im Halbfinale

ÖBV-Gegner Serbien mit souveränem 83:67 gegen Italien



Istanbul – Als letztes Team ist am Mittwochabend Serbien ins Semifinale der Basketball-Europameisterschaft (EuroBasket) 2017 eingezogen. Der Auftaktgegner Österreichs in der Qualifikation zur WM 2019 bezwang Italien in Istanbul souverän 83:67. Die Serben hatten bereits im zweiten Abschnitt die Weichen auf Sieg gestellt.

Das Semifinale gegen Russland (74:69 gegen Griechenland) findet am Freitag statt. Bereits am Donnerstag (20.30 Uhr MESZ) treffen Spanien und Slowenien im Kampf um den Einzug ins Endspiel aufeinander. Beide Teams sind im Turnierverlauf ungeschlagen. (APA, 13.9.2017)