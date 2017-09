MotoGP-WM 2018 mit 19 Rennen

Spielberg spielt's wieder im August

Wien – Der Motorrad-Weltverband FIM hat am Mittwoch den provisorischen MotoGP-Kalender für kommendes Jahr mit 19 Läufen veröffentlicht. Der Große Preis von Österreich auf dem Red Bull Ring in Spielberg findet demnach am 12. August statt. Traditionell beginnt die MotoGP-WM auch 2018 in Katar (18. März), das Finale steigt am 18. November in Valencia. Neu ist der Grand Prix von Thailand am 7. Oktober.

Der Thailand-GP wird auf dem Chang International Circuit in Buriram ausgetragen, rund 400 Kilometer nördlich von Bangkok gelegen. Die 4,554 Kilometer lange Strecke kostete rund 49 Mio. Euro und wurde in nur 422 Tagen Bauzeit erstellt. Bisher fanden dort drei Superbike-WM-Rennen statt. (APA/sda, 13.9.2017)

Motorrad-WM-Kalender 2018:

18. März 2018 GP von Katar Losail (Nachtrennen)

8. April GP von Argentinien Termas de Rio Hondo

22. April GP von Amerika Austin/Texas

6. Mai GP von Spanien Jerez de la Frontera

20. Mai GP von Frankreich Le Mans

3. Juni GP von Italien Mugello

17. Juni GP von Katalonien Montmelo/Barcelona

1. Juli GP der Niederlande Assen

15. Juli GP von Deutschland Sachsenring

5. August GP von Tschechien Brünn

12. August GP von Österreich Spielberg (Red Bull Ring)

26. August GP von Großbritannien – Austragungsort noch offen

9. September GP von San Marino Misano

23. September GP von Aragonien Alcaniz

7. Oktober GP von Thailand Buri Ram

21. Oktober GP von Japan Motegi

28. Oktober GP von Australien Phillip Island

4. November GP von Malaysia Sepang

18. November GP von Valencia Valencia