John Oliver verlängert bis 2020 bei HBO

Jedenfalls bis nach der nächsten US-Präsidentenwahl

New York – HBO hat seinen Vertrag mit Late-Night-Satiriker John Oliver verlängert. Seine sonntägliche "Last Week Tonight" wird es zumindest bis 2020 geben – bis zur nächsten US-Wahl, merkte die "New York Times" an.

Oliver wird pro Saison 30 Ausgaben seiner Late Night liefern. "Last Week Tonight" läuft seit 2014, davor war Oliver "Korrespondent" der Daily Show.



lastweektonight Aus der jüngsten Ausgabe von "Last Week Tonight".

Die US-Late-Night-Szene ist für die nächste Zeit gesetzt, schreibt die "NYT": Jimmy Fallon ist bis 2021 bei NBC unter Vertrag, Jimmy Kimmel bei ABC bis 2019 und Conan O'Brien bei TBS zumindest bis 2020. (red, 13.9.2017)