Wenn die Steuergutschrift von selbst kommt

foto: apa/dpa/ andreas arnold

Unerwarteter Geldregen. Den gab es in Frankfurt einst als Kunstprojekt. Nun gibt es ihn für einige Arbeitnehmer, denn das Finanzamt erstellt in vielen Fällen seit heuer die Steuerbescheide automatisch. Wer sich bisher nicht getraut hat, seinen Antrag einzubringen, darf sich also freuen.