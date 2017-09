ORF-Jahr: Auf die "Vorstadtweiber" folgt eine "Drecksau"

foto: orf

Hanno Settele und Lisa Gadenstätter in "Nationalraten".

Echte Innovation hält sich in Grenzen, ORF1 hat zwei davon: Ab 18. September mit der Quiz-Talkshow "Nationalraten". Satirisch der Zugang von "Tagespresse aktuell" mit aberwitzigen Fake-News fürs Fernsehpublikum.

Den weitaus größeren Teil von ORF1 füllen wohl auch 2018 Kaufserien, schon ab 25. September kommt "You Are Wanted". Matthias Schweighöfer erntete auf Amazon nicht ungeteilte Zustimmung, eher einhellig kritisch fiel das Urteil zu "Magda macht das schon" von RTL aus.

"Big Little Lies" teilt sich der ORF die Ausstrahlung mit Vox, außerdem "American Housewife", "Kevin Can Wait", "The Fosters" und "Chicago Justice".