Erste Sendung am 18. September vor Beginn der WM-Qualifikation

Wien – Einen Tag vor dem Auftaktmatch des österreichischen Frauennationalteams in der WM-Qualifikation gegen Serbien startet am Montag, dem 18. September das neue Frauenfußball-Magazin in ORF Sport Plus.

In der ersten Ausgabe um 20.15 Uhr wird sich Kristina Inhof laut einer ORF-Aussendung intensiv dem "Sommermärchen", also der erfolgreichen EM der ÖFB-Frauen in den Niederlanden, widmen. (APA, 13.9.2017)