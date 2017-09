Arbeitgeber: Österreich bei Lohnstückkosten im Spitzenfeld

Der Mindestlohn in der Metallindustrie ist höher als die Gewerkschaftsforderung von 1.700 brutto für Alle

Wien – Vor dem Start der Herbstlohnrunde am 20. September haben die Arbeitgeber einmal mehr auf die hohen Lohnstückkosten in Österreich verwiesen. Diese würden deutlich über den EU-Schnitt liegen und auch höher sein als in den USA und Japan. "Österreich liegt hier leider im Spitzenfeld", so der Obmann der Metalltechnischen Industrie, Christian Knill.

Demgegenüber stehen vergleichsweise langsam steigende Arbeitskosten, wie im April das deutsche Statistische Bundesamt vorrechnete: Im Produzierenden Gewerbe und bei den Dienstleistern stiegen die Kosten für eine Arbeitsstunde in Österreich im Schnitt um 0,8 Prozent auf 32,90 Euro. In der Eurozone betrug der Anstieg 1,3 Prozent auf 30 Euro und in der EU 1,6 Prozent auf 25,70 Euro.

Hohe Arbeitskosten

Hierzulande liegen die Kosten für eine Arbeitsstunde somit um knapp 10 Prozent über dem Durchschnitt der Eurozone bzw. 28 Prozent über dem EU-Schnitt. Österreich liegt damit auf Platz neun aller 28 EU-Länder.

Unstrittig ist jedenfalls dass die Metallindustrie, deren Kollektivvertragsverhandlungen die Herbstlohnrunde einläuten, zu den am besten zahlenden Branchen in Österreich gehört. Mit einem Mindestlohn von 1.785 Euro brutto zahlt sie mehr als die Gewerkschaften als Mindesteinkommen für Alle fordert. Zum Vergleich: Knapp 300.000 Beschäftigte verdienen derzeit unter 1.500 Euro brutto im Monat.

Stagnierende Reallöhne

Geht es nach der gewerkschaftsnahen deutschen Hans-Böckler-Stiftung, dann haben die Reallöhne in Österreich seit dem Jahr 2010 allerdings stagniert. Starke Anstiege – von niedrigem Niveau ausgehend – gab es hingegen in den neuen EU-Staaten.

Vor dem Verhandlungsstart für die Herbstlohnrunde am nächsten Mittwoch ist noch offen ob die Arbeitnehmervertreter – wie voriges Jahr erstmals – mit einer konkreten Lohnforderung in die Gespräche einsteigen. Im Vorjahr wollten sie ein KV-Plus von drei Prozent bei einer Jahresinflationsrate von 0,8 Prozent.

Heuer liegt die Jahresteuerung bei 1,6 Prozent, ein Abschluss unter der Teuerungsrate wird von den Arbeitnehmervertretern traditionell als absolutes "no-go" abgelehnt.