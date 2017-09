"Fifa 18": Gratisdemo für PC, PS4, Xbox One erschienen

Probefassung lässt einfache Matches und Kampagne spielen

Electronic Arts hat am Dienstag die kostenlose Demoversion zum diesjährigen Fußballspiel "Fifa 18" veröffentlicht. Die Probeversion ist für Windows-PC, PS4 und Xbox One erhältlich, der Download umfasst 7,4 GB.

Die Demo lässt Spieler den klassischen "Kick Off"-Modus ausprobieren und Partien gegen andere Spieler oder den Computer austragen. Folgende Mannschaften und Stadien stehen bereit:

Teams

Manchester United

Manchester City

Real Madrid CF

Atlético de Madrid

Juventus

FC Bayern Munich

PSG

LA Galaxy

Toronto FC

Boca Juniors

CD Guadalajara

Vissel Kobe

Stadien

Santiago Bernabéu

La Bombonera

StubHub Center

King Fahd Stadium

Zudem gibt es eine Vorschau auf das neue Kapitel der Kampagne namens "The Journey: Hunter Returns", in der Spieler in die Rolle eines Nachwuchsspielers treten. Die Vollversion von "Fifa 18" erscheint am 29. September. Parallel zu den genannten Ausgaben wird es auch eine abgeänderte Fassung für Nintendo Switch geben. (red, 13.9.2017)