ÖVP-Bildungsprogramm: Bei Grünen läuten Alarmglocken

Der Bildungssprecher der Grünen, Harald Walser, sieht das Bildungsprogramm der ÖVP als Rückschritt und "gemeingefährlich für Kinder"

Bregenz – Das ÖVP-Schulprogramm lässt bei Harald Walser, Bildungssprecher der Grünen, "die Alarmglocken klingeln". Die Forderung nach Deutschklassen für Kinder, die nicht ausreichend Deutsch können, bezeichnete Walser am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Bregenz "als gemeingefährlich für die Kinder". Die Separierung wäre ein Rückschritt. Stattdessen solle verstärkt in die Pädagogikausbildung investiert werden.

Die Sprachförderung müsse beginnend beim Kindergarten bis zum Schulabschluss forciert werden, dafür bräuchte es entsprechend gut ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen. Erfahrungen aus der Praxis zeigten, sagt Walser, dass Kinder durch integrativen Unterricht innerhalb weniger Monate eine Fremdsprache lernen können. Walser: "Aussondern bringt gar nichts. Die ÖVP schwenkt immer mehr auf populistische Forderungen der FPÖ ein. Völlig unverständlich ist, dass das ein Mann macht, der Integrationsminister ist."

Modellregion in Vorbereitung

Wenig Beifall findet bei den Grünen, die für die Gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen eintreten, das Bekenntnis der ÖVP zum differenzierten Schulsystem und zum "Erfolgsmodell Gymnasium". Man werde die Bildungswende vom Westen her einläuten, kündigte Walser, früher Direktor eine Gymnasiums, einmal mehr die Modellregion Vorarlberg an. An der Pädagogischen Hochschule liefen die Vorbereitungen, eine Abstimmung müsste in drei bis fünf Jahren möglich sein. In dieser Zeit müsste die Politik die Rahmenbedingungen dafür schaffen.

Dagegen arbeitet die Initiative "Pro Gymnasium", die weder Geld noch Umsetzungschancen für eine Modellregion sieht. Walser hofft, dass sich die ÖVP in Vorarlberg nicht "von diesen stockkonservativen AHS-Gewerkschaftlern in Geiselhaft nehmen lässt".

Walser fordert zusätzliche 300 bis 350 Millionen Euro im Bundesbudget für die Bildungsreform. (Jutta Berger, 13.9.2017)