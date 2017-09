ÖVP für Einführung einer Bildungspflicht

Nach acht Jahren Schule sieht Sebastian Kurz' Programm eine Art Matura vor. Regelunterricht soll erst mit genügend Deutschkenntnissen möglich sein

Die ÖVP hat den zweiten Teil ihres Wahlprogramms präsentiert, die Schwerpunkte: Bürokratie abbauen, ein "inklusives Bildungssystem", der Ausbau von Forschung und Digitalisierung und ein "verantwortungsvoller Umgang" mit Umwelt und Energie.

Die Erfüllung der Schulpflicht will die Kurz-Liste an Mindeststandards knüpfen und eine "Bildungspflicht" in der achten Schulstufe – also nach der Neuen Mittelschule oder der Unterstufe – einführen. Die Erfüllung der bereits bestehenden Bildungsstandards – ergänzt um weitere Tests – soll zur Pflicht werden. Diese Prüfung soll "ähnlich der Matura" sein, heißt es im Programm. Am Ende der achten Schulstufe steht ein "Chancenpass", der eine Kombination aus einer Prüfung der Bildungsstandards, einer Projektarbeit, einer verbalen Beurteilung der Stärken, Schwächen und besonderen Talente der Schüler durch die Lehrer und einem standardisierten Berufsorientierungstest sein soll.

Die Schulpflicht gilt demnach erst dann als absolviert, wenn die Kinder "sinnerfassend lesen können und die Grundrechnungsarten beherrschen" – oder das 18. Lebensjahr vollendet ist. All jene, die diese Prüfung nicht bestehen, sollen in eigenen Förderklassen die Grundkompetenzen gelehrt bekommen.

Deutsch vor Schuleintritt

Im Programm vorgesehen sind auch eigene Klassen für Schüler, die nicht ausreichend Deutsch sprechen – eine langjährige Forderung von Kurz. Kinder, die nicht ausreichend Deutsch können, um dem Unterricht zu folgen, sollen automatisch in Deutschförderklassen unterrichtet werden. Das Alter soll hier keine Rolle spielen. Derzeit werden solche Schüler als außerordentlich geführt und nicht bewertet. In Wien gibt es schon jetzt sogenannte "Sprachstartklassen" für Flüchtlingskinder.

Einführen will die ÖVP auch einen verpflichtenden Ethikunterricht und ab der fünften Schulstufe das Pflichtfach "Staatskunde".

Bei den Kinderbetreuungseinrichtungen will sich die Volkspartei an den "Bedürfnissen der Eltern" orientieren. Die Sprachkenntnisse sollen für die Einschulung elementar sein. Im Wahlprogramm heißt es: "Dazu braucht es verpflichtend ein zweites Kindergartenjahr für jene, deren Deutschkenntnisse noch nicht ausreichend sind, und wo notwendig Deutschklassen, bevor die Kinder in den Regelschulbetrieb einsteigen können."

Erhöhen will die Volkspartei die Durchlässigkeit ins Schulsystems. So sollen Lehrer in Sabbaticals und Praktika im Wirtschaftsbereich Erfahrung sammeln können, umgekehrt soll es Menschen aus der Wirtschaft ermöglicht werden, für begrenzte Zeit an Schulen zu unterrichten. Zur Förderung benachteiligter Kinder soll es ein Mentorenprogramm geben und ein Sommerschulprogramm eingeführt werden. "Wenn der Spracherwerb nicht vorangeht", sollen Nachmittags- und Sommerkurse zur Pflicht werden.

Gymnasium muss bleiben

Im Programm festgeschrieben ist der "Erhalt des differenzierte Schulsystems und des Erfolgmodells Gymnasium".

Im Bereich der Hochschulen fordert die Volkspartei "flächendeckende Zugangsregeln", "moderate Studienbeiträge in Kombination mit einem Stipendiensystem" und einen Ausbau des Fachhochschulsektors. Wie hoch die Studiengebühren sein sollen, steht nicht im Programm. Bis 2025 will die Volkspartei gleich mehrere Unis unter die Top 100 der Welt bringen.

Geringerer Beitrag zur Arbeitslosenversicherung

Betriebsansiedlungen will die ÖVP durch "steuerliche Anreize" und den "Abbau von bürokratischen Hürden" ermöglichen. Wachstum soll aber auch durch die Entlastung unterer Einkommen generiert werden, konkret soll der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung für geringere Einkommen reduziert werden. Bis 1.648 Euro soll kein Beitrag mehr eingehoben werden, bis 1.798 Euro nur mehr ein Prozent, bis 1.948 Euro zwei Prozent und darüber der derzeit geltende Satz von drei Prozent.

GmbH ohne Stammkapital

Erleichtern will die Volkspartei die Gründung einer GmbH, das soll in Zukunft auch ohne Einlage von Stammkapital möglich sein. Auch bürokratische Hürden sollen durch einen "One-Stop-Shop" online erleichtert werden.

Generell will Kurz, dessen Partei seit 1986 in der Regierung ist, den "Bürokratieabbau endlich umsetzen". So soll es Gesetze mit Ablaufdatum geben ("Sunset Clause") und eine neue Regulierung erst dann verabschiedet werden, wenn eine alte abgeschafft wurde ("one in, one out"). Abgeschafft werden sollen auch "unnötige Informations-, Melde- und Aushangpflichten" für Unternehmen, so soll statt Pflichtveröffentlichungen im Amtsblatt der "Wiener Zeitung" eine Veröffentlichung auf einer neuen Online-Plattform genügen.

Kreuz im öffentlichen Raum

Im Umweltbereich bekennt sich die Volkspartei zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens und den EU-Zielen zur Reduktion von CO2-Emissionen. Gleichzeitig will man die Wettbewerbsfähigkeit von energieintensiven Betrieben sicherstellen. Einführen will die ÖVP auch ein "Österreich-Ticket", mit dem alle öffentlichen Verkehrsmittel genützt werden können. Wie viel das kosten soll, steht nicht im Programm.

Im Bereich Religion fordert die ÖVP einen "jährlichen Religionsgipfel" und die Beibehaltung des Kreuzes im öffentlichen Raum sowie der christlichen Feiertage. Das Kultusamt soll zur Religionsbehörde ausgebaut werden. (seb, koli, 13.9.2017)