Pomali: Graz ist eine der stressfreisten Städte der Welt

Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, in der die Ursachen von Stress analysiert werden

Wer ohne Hektik und Stress leben möchte, sollte nach Stuttgart ziehen. Das legt eine Studie nahe, die von einem Online Wäsche- und Reinigungsservice in Auftrag gegeben wurde. Oder eben nach Graz, das es auf einen Platz in den Top 10 geschafft hat. Aber der Reihe nach: Um die Städte für das Ranking auszuwählen, werteten die Studienautoren Daten von 500 Städten bezüglich Infrastruktur, Umweltverschmutzung, finanzieller Sicherheit und Lebensqualität der Einwohner aus.

Innerhalb der genannten Kategorien wurden Kriterien wie Schulden pro Kopf, Wahrnehmung der Sicherheit, Anzahl der Grünflächen, Arbeitslosenrate, Bevölkerungsdichte, Gleichstellung von Frauen und Männern und Gleichstellung der Ethnien untersucht. Zusätzliche Faktoren, die sich positiv auf die psychische Gesundheit auswirken, wie zum Beispiel die Anzahl der Sonnenstunden, wurden ebenfalls berücksichtigt.

Stuttgart führt

Die Städte erhielten für jeden Faktor eine Punktzahl zwischen 1 und 10, wobei 1 das geringste und 10 das höchste Maß an Stress bezeichnet. Um einen Vergleich zu ermöglichen, wurde anschließend für jede Stadt eine Gesamtpunktzahl errechnet.

foto: apa/hans klaus techt Spielt ganz vorne mit, wenns um stressfreies Leben geht: Graz.

Wie stressig jede einzelne Stadt ist, wurde in den vollständigen Ergebnissen anhand von 17 Faktoren berechnet. Die folgende Tabelle zeigt eine Auswahl von vier der Faktoren, die am meisten Stress verursachen, sowie die Gesamtpunktzahl der Städte.

Die zehn stressärmsten Städte der Welt



#



Stadt



Land



Wahrnehmung

der

Sicherheit



Luft-

verschmutzung



Verschuldung

privater

Haushalte



Psychische

Gesundheit



Punktzahl



1



Stuttgart



Deutschland



1,72



4,08



2,45



1,30



1,00



2



Luxemburg



Luxemburg



2,09



3,42



4,08



1,00



1,13



3



Hannover



Deutschland



2,51



3,17



2,45



1,24



1,19



4



Bern



Schweiz



1,18



3,66



4,08



4,02



1,29



5



München



Deutschland



1,24



2,99



2,45



2,03



1,31



6



Bordeaux



Frankreich



1,12



2,56



4,77



1,06



1,45



7



Edinburgh



Vereinigtes

Königreich



2,27



1,30



5,05



1,48



1,55



8



Sydney



Australien



5,77



2,03



2,45



1,36



1,56



9



Hamburg



Deutschland



2,99



2,87



2,45



1,91



1,69



10



Graz



Österreich



1,42



4,20



3,66



1,12



1,69



Wien landet übrigens auf Platz 37 in der Gesamtwertung (Punktzahl 3,24).

Im Vergleich dazu:

Die zehn stressigsten Städte der Welt



#



Stadt



Land



Wahrnehmung

der

Sicherheit



Luft-

verschmutzung



Verschuldung

privater

Haushalte



Psychische

Gesundheit



Punktzahl



1



Bagdad



Irak



8,07



9,76



9,40



9,21



10,00



2



Kabul



Afghanistan



9,88



9,82



8,80



9,88



9,98



3



Lagos



Nigeria



9,64



9,88



9,21



9,94



9,95



4



Dakar



Senegal



8,61



9,40



8,79



9,58



9,58



5



Kairo



Ägypten



8,67



9,70



9,58



7,64



9,53



6



Teheran



Iran



9,40



8,25



7,52



6,07



9,10



7



Dhaka



Bangladesch



9,15



9,52



8,01



7,89



9,06



8



Karachi



Pakistan



9,82



9,94



9,21



8,79



9,00



9



Neu-Delhi



Indien



8,25



8,97



6,74



9,82



8,98



10



Manila



Philippinen



9,76



7,40



6,19



8,49



8,92



Die Ergebnisse des Indexes werden von einer Studie aus dem Jahr 2016 bestätigt, die im Journal of Affective Disorders unter dem Namen "Sunshine on my Shoulders: Weather, Pollution and Emotional Distress" herausgegeben wurde. Diese beschäftigt sich mit der Korrelation zwischen Wetter und psychischer Gesundheit.

Angela Fertig, Wissenschafterin am Medica Research Institute, veröffentlichte ihre Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen psychischer Gesundheit und finanziellem Stress kürzlich in der Fachzeitschrift Health Economics.

Schulden, Gesundheit und Kaufkraft

Die Theorie, auf der ihre Studie basiert, erklärt Fertig folgendermaßen: "Eine zunehmende Anzahl an Menschen leidet an psychischen Erkrankungen wie Depressionen und Angstzuständen. Unsere Studie untersucht, welche Auswirkungen diese Erkrankungen auf die Altersvorsorge haben. Sie soll zeigen, inwiefern gesundheitliche Probleme die finanzielle Sicherheit dieser wachsenden Bevölkerungsgruppe beeinträchtigen."

foto: imago/7aktuell Stuttgart führt das Ranking der stressärmsten Städte an.

Dieser Zusammenhang wird auch im Index der stressigsten Städte deutlich, denn in der Hälfte der 20 stressreichsten Städte ist die psychische Gesundheit der Bevölkerung schlecht, die Schulden pro Kopf hoch und die Kaufkraft der Familien gering.

Weitere Ergebnisse