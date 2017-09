Entwarnung nach Anti-Terror-Aktion bei Sagrada Familia in Barcelona

Polizei sperrte die Kirche und umliegende Geschäfte ab – Bombenentschärfungsteam wurde entsandt

Barcelona – Knapp vier Wochen nach den Terroranschlägen in Spanien ist die weltberühmte Basilika Sagrada Familia in Barcelona im Zuge einer Anti-Terror-Aktion evakuiert worden. Der Alarm habe sich allerdings als falsch herausgestellt, teilte die Polizei am späten Dienstagabend mit.

Neben Hunderten von Besuchern der Kirche seien am Abend auch Mitarbeiter und Kunden von nahegelegenen Läden in Sicherheit gebracht worden, berichtete die Polizei der spanischen Metropole. Im Rahmen der Aktion habe man gegen 20.30 Uhr unter anderem Fahrzeuge durchsucht und mehrere Straßen und U-Bahn-Stationen gesperrt.



Imágenes de la Sagrada Familia acordonada por los @mossos https://t.co/fr12ebyIyt pic.twitter.com/Paq8cNviBq — EL PAÍS Catalunya (@elpaiscatalunya) September 12, 2017 Das Nachrichtenportal El Pais veröffentlichte am Dienstag Abend ein Video, das den Vorplatz der Kirche zeigt.

Bei den Terroranschlägen am 17. August in Barcelona und im nahegelegenen Cambrils waren insgesamt 16 Menschen getötet worden. Seit den Attentaten habe man die vorbeugenden Anti-Terror-Aktionen intensiviert, teilte die katalanische Polizei mit. (APA, 12.9.2017)