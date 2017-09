SPÖ-Wahlkampf in Oberösterreich: Träumen im Konfetti-Regen

3000 Genossen feiern mit Kern im Ars Electronica Center in Linz den Auftakt zum Intensivwahlkampf

Zumindest für wenige Stunden wich an diesem Abend die landespolitische Tristesse der roten Euphorie: Rund 3000 Genossen strömten am Dienstagabend auf das so genannte Maindeck des Ars Electronica Centers in Linz um gemeinsam mit SPÖ-Spitzenkandidat Christian Kern in den Intensivwahlkampf zu starten.

Keine Selbstzweifel

Landesgeschäftsführerin Bettina Stadlbauer machte dann gleich zu Beginn ihrer Moderation deutlich, dass man sich in den roten Reihen zumindest coram publico nicht von Selbstzweifel plagen lässt: "Wir haben das beste Programm und die besten Kandidaten. Wir haben Profis statt Promis."

Dann lag es am Linzer Bürgermeister Klaus Luger, die Rolle des Einpeitschers entsprechend zu füllen. Luger erinnerte in seiner Rede daran, dass es "immer die Stärke der Sozialdemokratie war, Lösungen zu suchen und auch zu finden." Und:" Wir sind keine Bewegung, die nur Fehler aufzeigt und Schuldige sucht."

BIO-Eis und steirische Gefühle

SPÖ-Landeschefin Birgit Gerstorfer holte dann jene Genossen, die neben dem bei Wahlkampf gereichten Bio-Eis auch schon den Wahlsieg in Händen zu halten glaubten, zurück auf den harten Boden der roten Tatsachen: "Wir haben 33 Tage mit viel Arbeit vor uns – 33 Tage um zu überzeugen, 33 Tage um zu laufen, 33 Tage um zu den Menschen zu kommen." Den Anwesenden wünschte Gerstorfer vor allem steirische Gefühle: " Nach dem offiziellen Wahlkampfauftakt der SPÖ in Graz hatte ich nur ein Gefühl in mir: Des gibt's doch net, dass jemand was anders wählt als Christian Kern."

Viel Feuer für den roten Erlöser

Der Lorbeerkranz war damit überreicht – und dennoch galt es, den roten Spitzenkandidaten noch entsprechend in Szene zu setzen. Christian Kern wurde von voest-Arbeitern in Hochofen-Montur und mit bengalischem Feuer auf die Bühne geleitet. Erwartungsgemäß arbeitete sich der Bundeskanzler dann gewohnt emphatisch durch seinen Plan A. Gewürzt war das Wahlmenü vor allem mit pathetischen Kurzepisoden ("Gestern hat mich ein Pensionist angesprochen – einfach so. Und seine Geschichte hat mich irrsinnig berührt...") aus dem Alltag eines wahlkämpfenden Spitzenpolitikers. Man müsste eben eine Politik machen, "bei der wir spüren, was die Leute bewegt". Kern: " Es geht darum, dass wir unser Land erfolgreich machen. Und vor allem darum, dass die Menschen bekommen, was ihnen zusteht. Das hat nichts mit Klassenkampf zu tun – es geht um Fairness." Mit der Konkurrenz geht Kern auffallend hart ins Gericht: "Wenn das von der ÖVP ein Wirtschaftsprogramm ist, dann ist ein Jerry Cotton-Heftl Weltliteratur."

Zum Abschluss dieser roten Nacht blickt Christian Kern dann noch einmal nachdenklich in den Linzer Nachthimmel und gibt den Getreuen eine letzte Weisheit mit: "Ich bin nicht in die Politik gegangen, um meine Lebensträume zu realisieren. Es geht darum, die Träume der Menschen zu realisieren." Und ein bisschen träumen geht im abschließenden Konfetti-Regen gleich viel leichter. (Markus Rohrhofer, 12. 09. 2017)