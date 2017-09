Lustenaus Befreiung, Hartbergs Herantasten

Vorarlbergern gelingt erster Sieg gleich mit 5:0 gegen FAC, Aufsteiger Hartberg verkürzt mit Erfolg gegen Wattens Rückstand auf Platz eins

Lustenau/Innsbruck – Austria Lustenau hat mit einem 5:0 (4:0) gegen den Floridsdorfer AC einen Befreiungsschlag in der Fußball-Erste-Liga gelandet. Das Team von Andreas Lipa feierte nach drei sieglosen Spielen in Folge den ersten vollen Erfolg vor heimischen Publikum. Wacker Innsbruck behauptete mit einem 3:0 (2:0) gegen Blau Weiß Linz den dritten Platz. Das zweitplatzierte Hartberg besiegte Wattens daheim 2:1 (0:0).

Liefering besiegte Kapfenberg 2:1 (1:0). Hartberg rückte damit bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Wiener Neustadt heran, der am Montag gegen Ried die zweite Saisonniederlage hinnehmen hatte müssen. Die Steirer liegen nach zehn Spielen mit 21 Punkten zudem weiter drei Punkte vor Innsbruck und vier vor Ried. Am Tabellenende liegt weiter abgeschlagen der FAC mit vier Zählern hinter Wattens (8).

Torfestival

Ronivaldo leitete das Lustenauer Torfestival nach siebzehn Minuten ein. Christopher Drazan hielt den Ball an der Seitenlinie im Spiel und bediente den Brasilianer ideal. Nach einer halben Stunde waren es erneut diese beiden Spieler, die einen Konter perfekt abschlossen. Ronivaldos Landsmann Lucas Barbosa verwandelte danach einen Foulelfmeter sicher (39.), ehe der Ex-Kapfenberger seinen Hattrick noch vor der Pause vollendete (41.). Kurz vor Schluss fixierte Petar Pavlovic den Endstand. Die Vorarlberger haben somit mehr als die Hälfte ihrer 19 Saisontore in den beiden Begegnungen gegen die Wiener erzielt. Bereits zum Auftakt traf man gegen den FAC fünf mal.

Ebenfalls drei mal traf Florian Jamnig. Der Kapitän der Innsbrucker ebnete dem Team von Karl Daxbacher mit seinem Doppelpack früh den Sieg gegen die Linzer (12.,18.), zudem schloss er einen Konter nach der Pause mit einem gefühlvollen Heber ab (57.). Der 26-Jährige schoss vier seiner fünf Saisontore gegen die Stahlstädter. Daniele Gabriele setzte einen Elfmeter kurz nach der Pause an die Stange (52.) und vergab so die Chance auf einen noch höheren Sieg.

Umkämpft

Hartberg mühte sich gegen Wattens zu einem hart umkämpften Sieg. Nach gut einer Stunde traf Stefan Gölles. Ein Kopfball von Roko Mislov sprang dem 25-Jährigen von der Innenstange direkt vor die Füße. In der 72. Spielminute gelang Lukas Katnik mit seinem zweiten Saisontor der Ausgleich. Der eingewechselte Jürgen Heil sorgte mit seinem Premierentor doch noch für den Sieg (84.). Der Aufsteiger behauptete sich auf dem zweiten Tabellenplatz als erster Neustadt-Verfolger.

In Grödig traf Romano Schmid nach bereits vier Minuten zum ersten Mal im Lieferinger Dress. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Lucas Rangel nach einer Stunde fixierte David Atanga mit einem herrlichen Freistoß doch noch den Sieg für die Jungbullen (82.), die mit 17 Punkten gleichauf mit Ried den fünften Rang belegen. (APA, 12.9.2017)

Ergebnisse Erste Liga

FC Liefering – Kapfenberger SV 2:1 (1:0)

Tore: Schmid (4.), Atanga (82.) bzw. Rangel (60.). Anm: Gelb-Rote Karte: Jutric (92./Wiederholtes Foulspiel/Kapfenberg)

SC Austria Lustenau – FAC 5:0 (4:0)

Tore: Ronivaldo (17.,30.,41.), Barbosa (30./Elfmeter), Pavlovic (88.)

Wacker Innsbruck – Blau-Weiß Linz 3:0 (2:0)

Tore: Jamnig (12.,18.,57.). Anm. Gabriele schoss einen Elfmeter an die Stange (52.)

TSV Hartberg – WSG Wattens 2:1 (0:0)

Tore: Gölles (59.), Heil (84.) bzw. Katnik (72.)