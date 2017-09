Netanyahu fordert Annullierung des Atomabkommens mit Iran

Bei einem Besuch in Argentinien – Netanyahu reist dann weiter nach Kolumbien, Mexiko und zur UNO in New York

Buenos Aires – Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat das internationale Atomabkommen mit dem Iran erneut scharf kritisiert. "Das Abkommen ist schlecht, entweder wird es geändert oder es wird gekündigt", sagte Netanyahu am Dienstag in Buenos Aires zum Auftakt einer viertägigen Lateinamerika-Reise.

Teheran habe weltweit den Terrorismus gefördert und stelle als mögliche Atommacht ein Risiko dar, betonte der Regierungschef auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Argentiniens Staatschef Mauricio Macri.

Iran verpflichtete sich Kontrollen

Das Abkommen war 2015 von den fünf UN-Veto-Mächten – USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien – sowie Deutschland mit dem Iran geschlossen worden. Teheran verpflichtete sich dadurch, seine Urananreicherung Kontrollen und Beschränkungen zu unterwerfen, um Sorgen vor einer iranischen Atombombe zu zerstreuen.

Netanyahu und Macri unterzeichneten mehrere Abkommen zur Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit, Handel und Investitionsförderung. Macri übergab Netanyahu außerdem eine Dokumentation über die Beziehungen der damaligen argentinischen Regierungen zum NS-Regime in Deutschland und über die Einreise von flüchtigen Nazis in der Nachkriegszeit.

Netanyahu auf Amerika-Reise

Der israelische Regierungschef will am Mittwoch nach Kolumbien und Mexiko weiterreisen, um anschließend an der UN-Vollversammlung in New York teilzunehmen. Irans Präsident Hassan Rouhani, der ebenfalls an der Vollversammlung teilnehmen will, hatte vor einer Annullierung des Abkommens gewarnt. US-Präsident Donald Trump hat sich kritisch zu dem Deal geäußert. (APA, 12.9.2017)