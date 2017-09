Programm: RTL zahlt Kopfgeld

Von "Ninja Warriors", "Promis auf Hartz IV", "Sparkönigin" bis "Traumhochzeit": RTL bleibt im Zeitalter des Digitalen seinem Senderkonzept treu

Wien – 11,4 Prozent Marktanteil in Österreich, bis zu 16 Prozent in der deutschen Werbezielgruppe: Mit einem banalen Fitnessparcours bläst RTL seit Sommer frische Luft ins traditionelle Fernsehprogramm. Die Ninja Warriors verfolgen Hunderttausende, die x-te Serie von Netazon sieht plötzlich etwas alt aus. Nur konsequent, wenn die Senderfamilie in Wien bei der Präsentation durch Vermarkter IP über weite Strecken so tut, als gäbe es Streamingfernsehen nicht, und unbeirrt das gute, alte Privatsender-Konzept verfolgt. Das konzentriert sich auf:

Schwitzen Hindernisse am Trampolin müssen Kandidaten in The Big Bounce überwinden. RTL Nitro spielt Team Ninja Warrior und American Ninja Warrior. In den Gatsch hupfen Teilnehmer ebendort bei Spartan Challenge . Physisch herausfordernd wird auch der Super Toy Club auf Super RTL: Mit Einkaufswagen flitzen die lieben Kleinen durch einen Shoppingparcours und dürfen behalten, was sie schnappen.

Serien um 30 Millionen Euro produziert RTL, etwa Bad Cop, Beck is Back und Lifelines. Fiction aus dem eigenen Haus kommt mit Verfilmungen von Sebastian Fitzeks Bestsellern Passagier 23 und Das Joshua Profil. Die Werbekunden nahmen's interessiert zur Kenntnis, ebenso die Nachricht, dass die IP auf N-TV ein weiteres Werbefenster öffnet. (prie,12.9.2017)