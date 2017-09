Grüne heben neue Jugendorganisation aus der Taufe

Unabhängige Struktur geplant – Streit um Namen und Geld mit Jungen Grünen noch nicht beigelegt

Wien – Yoga und Joggen in der Früh, Bildungsworkshops am Nachmittag, Musik am Abend. Auf den ersten Blick erinnert das Programm des sogenannten Herbstcamps der Grünen an ein fröhliches Jugendferienlager. Dabei soll bei besagtem Camp, das am kommenden Wochenende in St. Gilgen in Salzburg über die Bühne gehen wird, die neue Jugendorganisation der Grünen aufgestellt werden.

Die gibt es nämlich nicht mehr, seit sich führende Mitglieder der Jungen Grünen um Flora Petrik mit der damaligen Parteichefin Eva Glawischnig überworfen hatten, ausgeschlossen worden sind und letztlich beim Wahlbündnis der KPÖ plus gelandet sind.

Workshops und Wahl eines "Koordinationsteams" geplant

Das Herbstcamp soll das nun ändern. Dazu treffen sich von Freitag bis Sonntag mehr als hundert interessierte Jugendliche, die sich künftig für die Grünen engagieren wollen. Sie sollen ausdiskutieren, wie sie sich ihre Jugendorganisation im Rahmen der grünen Bundespartei vorstellen können.

Dazu wird unter der Führung eines Präsidiums das sogenannte Koordinationsteam gewählt. Dieses soll aus drei Männern und drei Frauen, also insgesamt aus sechs Mitgliedern bestehen und künftig für den Kontakt mit den grünen Jugendorganisationen in den einzelnen Ländern, aber auch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig sein, sagt David Stögmüller. Er ist oberösterreichischer Bundesrat und Mitorganisator des Herbstcamps, das er als "Bildungsveranstaltung" bezeichnet.



In Kooperation mit der grünen Bildungswerkstatt sind nämlich neben der Wahl eines Koordinationsteams auch verschiedene Workshops zu Themen wie "Wie verhindert man einen Rechtsruck?" oder "Wie gründet man eine Schülerorganisation?" geplant. Ausgearbeitete Statuten gebe es laut Stögmüller noch nicht, wichtig sei es jedoch, so "unabhängig wie möglich von der Partei" zu sein.

Bundesspitze will sich "ganz bewusst nicht einmischen"



Obwohl sowohl die grüne Spitzenkandidation Ulrike Lunacek als auch Bundessprecherin Ingrid Felipe dem Camp beiwohnen werden, betont der grüne Bundesgeschäftsführer Robert Luschnik, dass sich die Bundesspitze in die Gründung der Jugendorganisation "ganz bewusst nicht einmischen" will. Sowohl über Struktur, Namen der Organisation, Sprecher als auch Inhalte sollen die Jugendlichen bei dem Treffen am Wochenende selbst entscheiden – wobei "natürlich" grüne Themen wie soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz im Vordergrund stehen würden.

Ob es nach dem Wochenende schon Beschlüsse zur Struktur der neuen Jugendorganisation geben werde, weiß Luschnik nicht: "Fix ist aber, dass die neue grüne Jugendorganisation auf Schiene ist."

"Junge Grüne" unterstützen KPÖ plus

Weniger gern spricht man allerdings über die alte Jugendorganisation, die Jungen Grünen. Diese hätten bei ihrem letzten Bundeskongress mit 86-prozentiger Mehrheit beschlossen, die Kandidatur der unter anderem von Flora Petrik mitgegründeten Plattform "plus" mit der KPÖ bei der Nationalratswahl zu unterstützen.

"Nach der Wahl werden die Jungen Grünen dann entscheiden, ob sie in Zukunft wieder die Bundespartei unterstützen wollen", sagt Petrik, "wobei es wahrscheinlicher ist, dass sich die Wege trennen werden, da die Grünen bewiesen haben, dass sie keine kritische Jugendorganisation wollen." Sie plane mit der Plattform "plus" eine neue soziale, linke Kraft in Europa aufzubauen, die antifaschistisch und feministisch sein soll.

Angesprochen darauf, wie die finanzielle Trennung der Jungen Grünen von der Bundespartei ablaufen wird, sagt Petrik, dass es laufende Gespräche mit der Bundespartei und Klubobmann Albert Steinhauser gebe, allerdings sei darüber Verschwiegenheit bis zum Ende der Verhandlungen vereinbart worden.

Auch Luschnik wolle sich "nicht weiter mit Petrik beschäftigen", ärgert sich aber darüber, dass eine Organisation, die "nichts mit den Grünen zu tun hat", nach wie vor den Namen Grüne in sich trägt. Obwohl für Petrik die Diskussion über den Namen im Moment zweitrangig sei, sagt auch sie, dass eine Namensänderung andiskutiert wurde. (Marija Barišić, 13.9.2017)