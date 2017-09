St. Pölten präsentiert neuen Trainer am Mittwoch

Ex-Admira-Trainer Oliver Lederer soll beim Tabellenletzten hoch im Kurs stehen

St. Pölten – Fußball-Bundesligist SKN St. Pölten hat seinen neuen Trainer gefunden. Der Nachfolger des am Sonntag zurückgetretenen Jochen Fallmann wird laut Clubangaben am Mittwoch (9.00 Uhr) bei einer Pressekonferenz in der NV-Arena präsentiert. Gemäß diversen Medienberichten soll Ex-Admira-Trainer Oliver Lederer den Tabellenletzten übernehmen. Der Verein wollte das der APA gegenüber nicht bestätigen. (APA. 12.9.2017)