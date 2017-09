Brucknerhaus-Direktor: "Anton Bruckner hat es deftig geliebt"

Frey: Ich muss betonen, dass wir uns ausgezeichnet zusammengerauft haben – es gibt ein so gutes Klima zwischen kaufmännischer und künstlerischer Geschäftsführung wie noch nie. Wir planen auch ganz bewusst beim Brucknerfest eine Reihe von Programmen, bei denen uns die künstlerische Innovation wichtig ist und wir gar nicht mit großen Einnahmen rechnen. Und natürlich planen wir auch Konzerte ein, die ausverkauft sein werden. Entsprechend können wir das Risiko sehr gut minimieren. (Daniel Ender, 12.9.2017)

Ziegler: Es ist natürlich immer so, dass ein Kaufmann und ein Künstler unterschiedliche Sichtweisen haben. Wir haben nie versucht, Programme und Budgets nur zu verwalten, sondern haben hautnah zusammengearbeitet.

STANDARD: Sind sich wirtschaftliche und künstlerische Erwägungen bei Ihnen beiden mitunter in die Quere gekommen?

Ziegler: Jedes Unternehmen muss sich weiterentwickeln. Die Liva war als lange Zeit gewachsenes Unternehmen wie ein großer Frachtkahn und nicht mehr ganz so beweglich. Wir haben daher eine zentrale Unternehmenskommunikation gebildet. Früher haben sich manche Techniker der verschiedenen Einrichtungen in Linz nicht einmal gekannt, das ist jetzt anders. Da ist eine wunderbare Symbiose zwischen Liva und Design Center entstanden – auch im Rahmen der Klangwolke.

Frey: Wir wollten in den letzten Jahren immer auch zeigen, dass Bruckner eine Person ist, die noch immer modern ist. Deswegen ist er nicht nur durch eine Gesamtaufführung seiner Symphonien durch Waleri Gergijew innerhalb von drei Jahren präsent, sondern haben wir auch zeitgenössische Werke im Programm, mit denen etwa Franz Welser-Möst anreist.

Frey: Ja, sehr. Ich sehe ihn heute als jemanden an, der natürlich die größten Symphonien seiner Zeit geschrieben hat, der auf der anderen Seite ein nicht so spannendes Einsiedlerleben geführt hat. Vielleicht hatte er, psychologisch betrachtet, erst dadurch das Bedürfnis, Grenzen zu sprengen. Eine Art Kompensation. Andererseits haben die katholischen Mönche immer schon gerne gut gegessen und gutes Bier getrunken ... (Thomas Ziegler betritt den Raum)

Frey: Das Brucknerfest gibt es seit 43 Jahren, und Bruckner ist der wichtigste Komponist aus Oberösterreich. Natürlich muss man sehen, wie man das Thema immer wieder neu aufbereitet. Zuletzt hatten wir große Länderschwerpunkte mit Russland, China und Südkorea. Für mich war es ganz wichtig, zum Schluss zusammenzuführen, was Bruckner ausmacht, auch im Zusammenhang mit seinen Zeitgenossen: wo er Grenzen gesprengt hat, wo er Vorbild war – als großer symphonischer Komponist, der die Möglichkeiten der Gattung ausgelotet hat.

STANDARD: Herr Frey, das heurige Brucknerfest, das sechste und letzte unter Ihrer Leitung, steht unter dem Motto "Bruckner elementar". Was ist denn das Elementare, das Sie an Bruckner zum Vorschein bringen möchten?

Hans-Joachim Frey, geboren 1965 in Niedersachsen, ist ausgebildeter Opernsänger und Kulturmanager und war Operndirektor in Dresden und Intendant in Bremen. Seit 2013 ist er künstlerischer Direktor im Brucknerhaus Linz.

Thomas Ziegler, geboren 1965 in Linz, wurde 2003 Geschäftsführer des Veranstaltungszentrums und ist seit 2015 zudem kaufmännischer Vorstandsdirektor der Liva.

