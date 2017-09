Merkel und SPD streiten um Umgang mit Ungarn nach Flüchtlings-Urteil

SPD-Fraktionsvize wirft Merkel Schutz Orbans vor – Merkel setzt darauf, dass Ungarn nach EuGH-Urteil einlenkt

Berlin – Im Streit um die Aufnahme von Flüchtlingen fordert die SPD von Bundeskanzlerin Angela Merkel mehr Druck auf Ungarn. "Die deutsche Bundeskanzlerin kann erklären, was sie will – nur Taten zählen: Angela Merkel stützt ihren Parteifreund Viktor Orban, denn beide gehören der christdemokratischen Familie in Europa an", sagte der Vize-Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Axel Schäfer am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Zuvor hatte Merkel in der "Berliner Zeitung" erklärt, der Widerstand Ungarns gegen das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) sei "nicht zu akzeptieren".

Der EuGH hatte in der vergangenen Woche die Klage von Ungarn und der Slowakei gegen die EU-Quotenregel abgewiesen, nach der jedes Land eine bestimmte Anzahl von Flüchtlingen aufnehmen muss. Mitglieder des ungarischen Kabinetts von Orban hatten erklärt, das Urteil nicht befolgen zu wollen.

Merkel: Europa ist "Raum des Rechts"

Auf die Frage, ob die Weigerung Ungarns, den Richterspruch zu akzeptieren bedeute, dass das Land die EU verlassen müsse, sagte die Kanzlerin: "Das heißt, dass eine sehr grundsätzliche Frage Europas berührt ist, denn Europa ist für mich ein Raum des Rechts. Wir werden beim Europäischen Rat im Oktober darüber reden müssen." Ihren grundsätzlichen Kurs in der EU-Flüchtlingspolitik sieht Merkel durch die Verweigerung einiger osteuropäischer Staaten nicht gefährdet: "Es ist ein offensichtlich sehr dickes Brett, das da zu bohren ist", sagte sie dem Blatt.

"Bei der solidarischen Verteilung von Flüchtlingen in Europa sind es von derzeit 28 Mitgliedstaaten nur drei bis vier Staaten, die das rigoros ablehnen", sagte die CDU-Chefin: "Alle anderen haben sich bereit erklärt, ihren Anteil zu tragen, und nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs ist selbst beim slowakischen Ministerpräsidenten Bewegung zu erkennen."

Der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" hatte Merkel gesagt, sie sehe Differenzen zwischen den vier Visegrad-Staaten Ungarn, Polen, Slowakei und Tschechien in dieser Frage. Sie rechne mit der Möglichkeit, in absehbarer Zeit zu einer gerechteren Verteilung von Flüchtlingen in der EU zu kommen.

CDU "hofiere" Orban

Der SPD-Politiker Schäfer kritisierte dagegen, dass die Union Orban hofiere. "Horst Seehofer lädt den ungarischen Regierungschef zu Parteitagen ein. Angela Merkel hält Viktor Orban in der EVP, um die stärkste Fraktion im Europäischen Parlament zu bleiben", sagte er. Dabei hätten Merkel und Seehofer dafür sorgen müssen, dass Orban mit seiner nationalkonservativen Politik die Familie der EVP hätte verlassen müssen, der ach CDU und CSU angehören. Jetzt stünden sie an der Seite des AfD-Politikers Alexander Gauland, der Orban unterstütze. (Reuters, 12.9.2017)