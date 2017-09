Die Rolling Stones in Österreich: Wie gut kennen Sie die Band?

Testen Sie Ihr Wissen im Rolling-Stones-Quiz und erzählen Sie Ihre schönsten Konzerterlebnisse im Forum!

"Pleased to meet you, hope you guess my name." Mit "Sympathy For The Devil" ging der Tourauftakt in Hamburg los. Und liest man die Konzertkritiken des "No Filter"-Tourstarts, steigt die Vorfreude auf das einzige Österreich-Konzert am Samstag. Der "Stern" attestiert den Rockern "unglaubliche Spielfreude und Kondition" und schreibt: "Zweieinhalb Stunden ohne Pause dauerte am Samstagabend die musikalische Gala im Stadtpark, und es schien, je länger der Abend dauerte, umso mehr Vergnügen fanden die Altrocker selber daran." Nach 25 Studioalben, unzähligen Live-Auftritten auf der ganzen Welt, Skandalen und Legenden, internen Streitigkeiten, einem Todesfall und Umbesetzungen wissen Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood und Charlie Watts ihr Publikum nach wie vor zu begeistern.

Über ihr jüngstes Album aus dem vergangenen Jahr heißt es in der STANDARD-Kritik: "So frisch haben die Rolling Stones seit ungefähr 1980 nicht mehr geklungen."

