Weg frei für Magna-Werk in Slowenien

Magna kann bis Anfang Oktober mit Baugenehmigung rechnen – Umweltgenehmigung trat am Dienstag in Kraft

Ljubljana – Der kanadisch-österreichische Autozulieferer Magna kann mit der Baugenehmigung für seine Lackieranlage im slowenischen Hoce bei Maribor bis Anfang Oktober rechnen, kündigte der slowenische Wirtschaftsminister Zdravko Pocivalsek am Dienstag laut Medienberichten an. Nachdem die Umweltschützer ihren Widerstand aufgegeben haben, trat die Umweltgenehmigung am Dienstag in Kraft.

Das hat den Weg für die Investition in Höhe von 146 Mio. Euro frei gemacht. Die slowenische Regierung werde noch diese Woche mit Magna zwei Verträge zur Umsetzung des Projekts unterzeichnen, sagte der Minister. Mit einem Vertrag werde der slowenische Staat dem Konzern eine Subvention von 18,6 Mio. Euro gewähren, mit dem anderen werde sich Magna zu den gegebenen Versprechen verpflichten, hieß es.

Premier ist erfreut

"Ich bin froh, dass alle Hürden für die Großinvestition von Magna, die viele neue Arbeitsplätze bringen wird, weggefallen sind", betonte der slowenische Premier Miro Cerar laut Medien. Die slowenische Mitte-Links-Regierung hatte sich für die Investition stark gemacht, weil sie sich einen massiven wirtschaftlichen Impuls für die strukturschwache Region Stajerska (Untersteiermark) erhofft.

Im Oktober soll Magna bereits mit den Arbeiten für das neue Werk beginnen. Den Plänen zufolge soll die neue Lackieranlage schon im Herbst 2018 in Betrieb gehen. Einwände von Umweltorganisationen drohten diese Frist zu gefährden, weshalb Magna einen Plan B verfolgt hat, um bei Bedarf das neue Werk in Ungarn errichten zu können.

Genehmigung ist Voraussetzung

Die von der staatlichen Umweltagentur ARSO erteilte Umweltgenehmigung trat dann am Dienstag doch in Kraft, nachdem bis zum Fristablauf keine Beschwerde eingereicht wurde. Diese Genehmigung ist eine Voraussetzung für die Baugenehmigung.

Mehrere Umweltorganisationen hatten zuvor Einwände gegen das Werk geäußert. Nachdem die Genehmigung in Gesprächen zwischen Magna und der slowenischen Regierung ergänzt wurde, gaben sie ihren Widerstand auf, die letzte NGO machte das kurz vor Ablauf der Frist.

Die neue Lackieranlage mit 400 Beschäftigten soll nur der Auftakt für eine größere Investition in Slowenien sein. Magna will knapp 75 Kilometer südlich des Magna-Steyr-Werks in Graz ein komplettes Werk hinstellen. (APA, 12.9.2017)