Aslan G.: Mutmaßlicher Sechsfachmörder in Wien festgenommen

Nach Beschwerdeverhandlung am Wiener Oberlandesgericht

Wien – Der angebliche Sechsfachmörder Aslan G., der auf Betreiben der Moskauer Generalstaatsanwaltschaft an Russland ausgeliefert werden soll, ist am Dienstag erneut in Wien festgenommen worden. Einen entsprechenden Online-Bericht der "Kronen Zeitung" bestätigte ein Polizeisprecher. Mit der nun erfolgten Festnahme soll seine Auslieferung nach Russland sichergestellt werden.

Bereits 2015 hat das Wiener Straflandesgericht auch im zweiten Anlauf die Auslieferung des Russen für zulässig erklärt. Darüber hatte Aslan G. Beschwerde erhoben, die entsprechende Verhandlung des Wiener Oberlandesgericht (OLG) fand am Dienstagvormittag im Justizpalast statt. Dabei wurde die Entscheidung des Erstgerichts bestätigt, die Beschwerde verworfen. Die Auslieferung ist somit zulässig. Der Justizminister hatte im Anschluss die Auslieferung bewilligt.

In Justizanstalt Wien eingeliefert

In weiterer Folge beantragte die Staatsanwaltschaft Wien eine Festnahmeanordnung nach § 36 Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz, welche vom Richter sofort erlassen wurde. Aslan G. wurde im Anschluss an die Verhandlung festgenommen, sagte Gerichtssprecherin Christina Salzborn. Aslan G. wurde in die Justizanstalt Wien eingeliefert. (APA, 12.9.2017)