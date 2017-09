Top-Unternehmen bei Karrieremesse am FH OÖ Campus Steyr

50 Unternehmen bieten am 20.10.2017 an der FH OÖ Fakultät für Management in Steyr Praktika, Projekte & Jobs. Hier finden Sie alle Aussteller auf einen Blick.

Am Freitag, 20. Oktober 2017 findet an der FH OÖ in Steyr von 10 bis 15 Uhr die diesjährige Karrieremesse statt. Diese Jobplattform ermöglicht interessante Kontakte und Gespräche auf persönlicher Ebene zwischen Studierenden und FirmenvertreterInnen. Bei den Personalisten von 50 hochkarätigen Unternehmen aus ganz Österreich können sich die angehenden FH-AbsolventInnen über Jobangebote und Karrierechancen informieren.

Die Liste der teilnehmenden Unternehmen liest sich wie das Who-is-Who der heimischen Wirtschaft. Von Alois Pöttinger, BMD, BMW Motoren, ENGEL, Greiner, Hofer, Kappa, Lenze, MAN, Porsche, Teufelberger, Wacker Neuson, Wintersteiger, XXXLutz bis ZF und die ZKW Group reicht die Palette. Diese und weitere Unternehmen wollen sich gezielt mit FH-AbsolventInnen verstärken oder suchen Studierende für Praktika, Abschlussarbeiten oder Projekte. Die praxisbezogene, zukunftsorientierte Ausbildung der FH Oberösterreich überzeugt die heimische Wirtschaft, wie das rege Interesse an der Karrieremesse zeigt. Mehr als 200 Unternehmen im In- und Ausland nützen regelmäßig und erfolgreich die Zusammenarbeit mit der Fakultät für Management in Steyr.

Die Karrieremesse bietet Studierenden, AbsolventInnen und Firmen eine optimale Plattform zum Netzwerken. Am Messetag haben die BesucherInnen überdies die Möglichkeit an einem kostenlosen Bewerbungsworkshop teilzunehmen. HILL wirft ein kritisches Auge auf mitgebrachte Lebensläufe. Innoviduum filtert mittels eines Tools heraus, welche Talente in einem stecken und Vorträge zu Themen wie Führung und persönliche Kompetenzen werden geboten.

Die Veranstaltung richtet sich an Studierende und AbsolventInnen von Management-Studien und ist öffentlich zugänglich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

FH Karrieremesse für Management

Neubau – alle Stockwerke

20. Oktober 2017, 10.00-15.00 Uhr

FH OÖ – Fakultät für Management,

Wehrgrabengasse 1-3, 4400 Steyr

www.fh-ooe.at/karrieremesse-steyr