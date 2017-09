"Star Trek" kehrt zurück – auf Netflix

Neue Folgen wöchentlich ab 25. September, insgesamt 15 Folgen

Fans der Fernsehserie können sich freuen: Mehr als 50 Jahre nach ihrem Debüt kehrt die "Star Trek" auf den Bildschirm zurück. Sie wird ab dem 25. September unter dem Titel "Star Trek: Discovery" jeweils montags beim Streaminganbieter Netflix zu sehen sein.

Die neue Serie macht selbst einen Sprung in der Zeit: Sie spielt zehn Jahre vor den Ereignissen der ursprünglichen Serie um Captain James T. Kirk, den Halbvulkanier Spock, Chefingenieur Montgomery Scott und den übrigen Mitgliedern der Enterprise, die mit ihrer 400 Mann starken Besatzung fünf Jahre lang unterwegs war, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen.

Neues Schiff, neue Charaktere, neue Missionen

Neu bei "Star Trek: Discovery" sind sowohl das Schiff als auch die Charaktere – und die Missionen. Aber Details dazu verrät auch der offizielle Trailer des Streaminganbieters Netflix nicht. Der Streamingdienst hält sich insgesamt ausgesprochen bedeckt, was die neue Serie angeht – die Spannung soll bis zum Start so hoch wie möglich bleiben.

Nach dem Vorbild der bisherigen TV-Serien und Kinofilmen geht es auch in den 15 neuen Episoden durch unbekannte Welten und um das Erforschen anderer Lebensformen in den unendlichen Weiten des Universums. Was die Charaktere betrifft, ist etwa bekannt, dass Michelle Yeoh ("Tiger and Dragon") als Kapitänin Philippa Georgiou zu erleben ist. Und spielte auf der Enterprise zu Captain Kirks Zeiten Schiffsarzt Dr. Leonard McCoy als Erster Offizier keine Hauptrolle, ist das künftig anders: Der Erste Offizier Michael Burnham, dargestellt von der Schauspielerin Sonequa Martin-Green ("The Walking Dead", "New Girl"), steht deutlich mehr im Zentrum der Handlung.

Netflix bleibt geheimnisvoll

Burnham ist unterwegs, um einen Krieg zu beenden, der die Geschichte der Föderation prägen wird. Dabei muss der Erste Offizier feststellen, "dass man alles Fremde und Unbekannte erst dann verstehen kann, wenn man sich selbst versteht...", heißt es dazu geheimnisvoll von Netflix. Manches kommt Fans dagegen von vorneherein bekannt vor: Klingonen sind beispielweise die Antagonisten. Und: "Die Sternenflotte schießt nicht zuerst."

Die neue Staffel ist zweigeteilt: Die ersten acht Folgen sind vom 25. September bis 6. November zu sehen. Der zweite Teil wird ab Jänner 2018 gezeigt. In den USA sind die neuen Folgen vom Sender CBS jeweils 24 Stunden früher als hierzulande zu sehen. (APA/dpa, 12.9.2017)