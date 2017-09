Continental übernimmt Münchner Start-up Parkpocket

Zugang zu Know-how mit Parkdaten

Continental will sein Angebot für smarte Lösungen und intelligenter Transportsysteme erweitern und übernimmt dafür das Münchner Start-up Parkpocket. Damit verschaffe sich der Automobilzulieferer zusätzliches Know-how bei der Gewinnung und Verarbeitung von Informationen im Bereich Smart Parking, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung.

Freie Parkplätze

Parkpocket zeigt Kunden über eine App in Echtzeit, wo in der Umgebung freie Parkplätze in Parkhäusern verfügbar sind und navigiert sie bei Bedarf direkt dort hin. Das 2013 gegründete Start-up hatte bereits die Telefonica Deutschland sowie den Softwarekonzern GFT Technologies als Investoren gewonnen.

Parkdaten stellten einen wichtigen Baustein dar, "auf dem komplementäre Dienstes für die urbane Mobilität der Zukunft aufbauen", sagte Parkpocket-Chef Stefan Bader. Die Münchner wollen die Agilität eines Start-ups behalten und mit Hilfe von Continental ihr Geschäft weiter verfolgen. Kaufpreis und weitere Details der Übernahme wurden nicht genannt. (APA, 12.09. 2017)