"The Team": In Österreich wird wieder gedreht

Schauplätze in Graz und Wien, Serie soll 2018 im ORF ausgestrahlt werden

Wien (APA) – Vor zwei Jahren ging ein internationales Ermittlungsteam quer durch Europa auf Mörderjagd, nun bekommt die Krimiserie "The Team" eine Fortsetzung: Die zweite Staffel der vom ORF koproduzierten Reihe wird derzeit in Österreich gedreht. Nach Schauplätzen in Dänemark, Deutschland, Belgien und Marokko, hat die Crew um das Regieduo Kasper Gaardsöe und Jannik Johansen in Graz und Wien Stellung bezogen.

Dort stehen laut ORF-Aussendung heimische Schauspieler wie Manuel Rubey, Nora Waldstätten und Erwin Steinhauer vor der Kamera. Als Ermittler fungieren diesmal Jürgen Vogel auf deutscher Seite, für Dänemark und Belgien sind Marie Bach Hansen beziehungsweise Lynn van Royen im Einsatz. Die Dreharbeiten nach den Büchern von Kari Vidö und Jesper Bernt werden hierzulande bis voraussichtlich Anfang Oktober dauern. Ausgestrahlt werden die vier neuen Filme der Serie dann 2018 im ORF. (APA, 12.9.2017)