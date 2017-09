"Super Mario 64": PC-Version mit Multiplayer-Modus für 24 Spieler erschienen

Modder bringen neue Version von Nintendos Klassiker mit frischen Modi und Charakteren

Eine Modifikation des Nintendo-Klassikers "Super Mario 64" lässt PC-Spieler ab sofort gemeinsam Bowser besiegen und die Prinzessin retten. Mit dem "SM64"-Romhack der Hobbyentwickler Kaze Emanuar, Melonspeedruns und Marshivolt können online bis zu 24 Spieler gleichzeitig durch die dreidimensionalen Welten des Jump'n'Runs hüpfen und dabei in die Rollen der ikonischen Charaktere Mario, Luigi, Peach, Wario, Toad und Co. schlüpfen.

kaze emanuar

In der Online-Fassung können Spieler die originalen Aufgaben gemeinsam lösen oder auch Fangen und Verstecken spielen. Jeder der Charaktere spiele sich dabei unterschiedlich.

Was man alles so machen kann, wenn man gemeinsam die bunten Levels des 1996 erschienenen Platformers erkundet, zeigen die Entwickler in einem Video. Zudem gibt es in den Beschreibungen des Videos ein Tutorial, das bei der Installation behilflich ist. (red, 12.9.2017)