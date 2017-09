Anschlag auf saudisches Verteidigungsministerium vereitelt

Zwei Männer aus dem Jemen festgenommen

Riad – Saudi-arabische Sicherheitskräfte haben eigenen Angaben zufolge einen Anschlag der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) auf das Verteidigungsministerium vereitelt. Zwei Männer aus dem Jemen seien auf dem Weg zu Gebäuden, in denen Büros des Ministeriums untergebracht sind, festgenommen worden, berichtete das Informationsministeriums unter Berufung auf die Sicherheitskräfte am Dienstag.

Zwei Sprengstoffgürtel, neun Handgranaten, Schusswaffen und Messer wurden demnach sichergestellt. Die Männer hätten zudem gefälschte Ausweise bei sich gehabt. Zwei Saudis, die Kontakt zu den mutmaßlichen Terroristen gehabt haben sollen, wurden ebenfalls verhaftet.

Extremisten verüben immer wieder Anschläge in Saudi-Arabien. Das durch einen Bürgerkrieg zerrüttete Nachbarland Jemen gilt als Sammelbecken für Jihadisten des IS sowie des Terrornetzwerks Al-Kaida. (APA, 12.9.2017)