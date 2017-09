Karrieremesse Technik & Umwelt

Rund 70 technische Unternehmen bieten am 12.10. an der FH Oberösterreich am Campus Wels Praktika und Fix-Anstellungen an. Verschaffen Sie sich hier einen Überblick.

Die FH-Karrieremesse Wels bietet Studierenden und AbsolventInnen eine ideale Möglichkeit, erste Kontakte zu Unternehmen zu knüpfen und mit Personalverantwortlichen in angenehmer Atmosphäre Praktikums- und Jobmöglichkeiten zu besprechen. Viele Firmen setzen dabei MitarbeiterInnen ein, die ihr Studium an der FH OÖ in Wels abgeschlossen haben.

Optimale Vorbereitung mit Bewerbungscoaching

"Für einen erfolgreichen Karrierestart ist eine gezielte Vorbereitung auf die Welser Karrieremesse empfehlenswert", sagt Messeorganisatorin Marion Minnich BA. Im Rahmen einer speziellen Bewerberwoche werden Bewerbungscoachings in Deutsch und Englisch abgehalten. Bei der Messe selbst wird es CV-Checks und ein Bewerbungsfoto-Fotoshooting geben. Auf einer "Jobwall" werden die ausgeschriebenen Jobs und Praktika bereits einige Tage vor der Messe ausgehängt. Alles ist natürlich auch online verfügbar.

Der erste Eindruck zählt

Die besten Chancen auf den Traumjob hat man natürlich, wenn man schon bei der Bewerbung alles richtig macht. Bereits der Messebesuch, der erste Kontakt mit dem künftigen Arbeitgeber ist entscheidend, denn es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck.

Jobs und Abschlussarbeiten im Gepäck

Interessante Jobausschreibungen und Themen für Abschlussarbeiten werden die rund 70 Unternehmen im Gepäck haben. Gerne können Interessierte ihren Lebenslauf inklusive Kontaktdaten schon zur Messe mitbringen. Die Ausgangsposition für ein lukratives Jobangebot ist für Absolventinnen und Absolventen der FH Oberösterreich in Wels schon alleine wegen der fundierten Ausbildung eine optimale.

FH-Karrieremesse Wels

Donnerstag, 12. Oktober 2017, 12-17:30 Uhr

FH OÖ – Fakultät für Technik und Angewandte Naturwissenschaften

Stelzhamerstraße 23, 4600 Wels

www.fh-ooe.at/karrieremesse-wels