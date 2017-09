Kritik an britischer Hilfe: Außenminister besucht Karibik nach Hurrikan

Auch der französische Präsident und der niederländische König reisten in die Krisengebiete

Tampa – Nach wachsender Kritik an den Hilfsmaßnahmen der Londoner Regierung reist Außenminister Boris Johnson in die Karibik, um die von Hurrikan "Irma" schwer verwüsteten britischen Überseegebiete zu besuchen. Er werde die kommenden Tage in der Region verbringen, meldeten britische Medien am Dienstag. In den britischen Überseegebieten waren mindestens sechs Menschen gestorben.

Kritiker bemängelten die ihrer Meinung nach unzureichende Reaktion der konservativen Regierung von Theresa May auf die Zerstörungen durch "Irma". Der französische Staatschef Emmanuel Macron wurde am Dienstag im Katastrophengebiet erwartet, der niederländische König Willem-Alexander besuchte Sint Maarten auf der niederländisch-französischen Insel Saint-Martin.

35 Millionen Euro aus London

Die Britischen Jungferninseln meldeten fünf Opfer und Anguilla einen Todesfall, berichtete der britische Sender BBC am Sonntag. Anguilla, die Britischen Jungferninseln sowie die Turks- und Caicosinseln waren am vergangenen Mittwoch voll von "Irma" getroffen worden, sie gleichen einem Trümmerfeld.

London unterstützt die Region in der Karibik mit 32 Millionen britischen Pfund (etwa 35 Millionen Euro). Hunderte Soldaten sollen in den Überseegebieten Hilfsgüter verteilen und für Sicherheit sorgen. Bisher seien 40 Tonnen an Hilfsgütern auf den Inseln eingetroffen, teilte das Außenministerium am Montag mit.

König Willem-Alexander auf Sint Marteen

Auch die niederländische Armee und das Rote Kreuz leisten Nothilfe auf Sint Marteen. Mit Marineschiffen und Armeeflugzeugen versorgen sie die rund 40.000 Einwohner der niederländisch-französischen Insel mit Wasser, Nahrung und Zelten. Rund 500 Soldaten sorgen zudem für die öffentliche Ordnung nach Plünderungen und bewaffneten Überfällen.

Der niederländische König Willem-Alexander war am Montag auf Sint Maarten gelandet, um sich über das Ausmaß der Zerstörung und die angelaufenen Hilfsmaßnahmen zu informieren. Er hatte auch mit Opfern gesprochen.

Er zeigte sich tief bestürzt über die Verwüstung durch den Hurrikan "Irma". "Das übersteigt alle Vorstellungskraft", sagte der Monarch am Dienstag in der Hauptstadt Philipsburg dem niederländischen Fernsehen.

"Überall sieht man Zerstörung und Entsetzen", sagte der König nach einer Rundfahrt sichtlich erschüttert. "So etwas habe ich noch nie gesehen. Und ich habe ziemlich viel Naturgewalt und Kriegsgewalt gesehen." (APA, 12.9.2017)