Mit Praxis zur internationalen Karriere

Fundiertes theoretisches Wissen ergänzt durch umfangreiche Praxiserfahrung – diese Kombination wünschen sich viele Unternehmen von potenziellen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Genau diese Assets sind der Trumpf der Absolventinnen und Absolventen des FH OÖ Campus Steyr, legt die Ausbildung an der oberösterreichischen Fachhochschule doch höchste Priorität auf den Praxisbezug der diversen Studienzweige. Unternehmensbezogene Projektarbeiten, verpflichtende Berufspraktika, Workshops in enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaft – all diese festen Bestandteile eines Studiums am Campus Steyr garantieren, dass sich das Wissen der Abgängerinnen und Abgänger sowohl im theoretischen als auch im praktischen Bereich auf dem neuesten Stand befindet.

Praxisnahe Ausbildung

Genau diese Argumente überzeugten auch Maria Deggenfellner und Tomislav Dramac. "Die Struktur mit festem Stundenplan und praxisbezogenem Studieren sprach mit an." so Deggenfellner, die sich für ein englischsprachiges Masterstudium in "Global Sales and Marketing" entschied. Bereits während des Studiums konnte sie aufgrund diverser Projekte viele Kontakte zu Firmen aufbauen. Tomislav Dramac beschäftigte sich im Rahmen seines Studiums in "Produktion und Operationsmanagement" theoretisch wie auch praktisch intensiv mit klassischen Prozessverbesserungen, Qualitätsmanagement bis hin zu simulationsunterstützten Planungs- und Optimierungsprozessen. Wichtiges Praxiswissen, das die beiden Absolventen zu ihren heutigen Arbeitgebern führte.

