Ungesunde Härte: Rot nach 18 Sekunden

Rekordverdächtiger Tin Pavlic vom Deutschlandsberger SC: "Der Trainer hatte mir gesagt, ich soll aggressiv zu Werke gehen"

Deutschlandsberg – Tin Pavlic vom steirischen Drittligisten Deutschlandsberger SC mag es ruppig. Gerade einmal 18 Sekunden nach seiner Einwechslung in der Nachspielzeit der Partie gegen Union Vöcklamarkt in der Regionalliga Mitte am Freitagabend sah Pavlic wegen eines groben Foulspiels die rote Karte.

"Der Trainer hatte mir gesagt, ich soll aggressiv zu Werke gehen", sagte der 19-Jährige, "das habe ich getan."

Trost für Pavlic: Deutschlandsberg rettete den 2:1-Vorsprung auch in Unterzahl über die Zeit. Die Steirer liegen damit nach neun Spieltagen auf Platz 13, Vöcklamarkt ist 15. und Vorletzter, hat aber eine Partie weniger ausgetragen. (sid, red, 12.9.2017)