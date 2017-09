Istanbul: 25 mutmaßliche IS-Mitglieder festgenommen

Türkei nahm in vergangenen Jahren über 5.000 mutmaßliche Mitglieder der Extremistenorganisation fest

Ankara – Die türkische Polizei hat in Istanbul nach amtlichen Angaben 25 mutmaßliche Mitglieder der Extremistenorganisation "Islamischer Staat" (IS) festgenommen. Drei der Verdächtigen seien hochrangige Kader der Gruppe, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag.

22 der festgenommenen Jihadisten seien Ausländer. Die Türkei hat in den vergangenen Jahren nach offiziellen Angaben über 5.000 mutmaßliche IS-Mitglieder festgenommen und knapp 3.300 ausländische Militante aus 95 Ländern abgeschoben.

Haftbefehle gegen angebliche Gülen-Anhänger

Zudem erließen die Behörden laut Anadolu Haftbefehle gegen 63 Personen wegen mutmaßlicher Verbindungen zur Gülen-Bewegung. In 21 Provinzen sei die Polizei zur Vollstreckung der Haftbefehle ausgerückt. Unter den Beschuldigten seien auch ehemalige Angehörige des Geheimdienstes MIT. Die Regierung wirft dem in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen vor, Drahtzieher des Putschversuchs vom Juli 2016 zu sein. Gülen weist dies zurück. Bisher wurden über 50.000 Menschen wegen mutmaßlicher Verbindungen zur Gülen-Bewegung inhaftiert und etwa 150.000 mit dieser Begründung aus dem öffentlichen Dienst und Privatunternehmen entlassen oder suspendiert. (APA/Reuters, 12.9.2017)