Neue Ikea-Werbung: Das Wohnzimmer im Mittelpunkt des Lebens

Durch Babys als Protagonisten soll eine Metapher geschaffen werden, das Wohnzimmer sei der Raum, in dem das Leben im Mittelpunkt steht

Wien – mit einem neuen Spot möchte Ikea das Leben in einem Wohnzimmer in den Fokus stellen. Dabei soll vermittelt werden: Das Leben ist im Mittelpunkt, und das Wohnzimmer bietet den Raum hierfür. Sei es essen, schlafen, lesen, oder kommunizieren, in gewisser Weise ist es ein essentieller Teil des Menschen. Aus diesem Grund sind Babys die Protagonisten des Spots.

ikea

Mehrere Ein- bis Zweijährige krabbeln in dem Spot durch ein Ikea-dekoriertes Wohnzimmer. Eine gewisse Authentizität soll vermittelt werden. Insgesamt dauert der Spot 60 Sekunden, auch mehrere kürzere Cut-Downs sind derzeit auf Sendung. (red, 12.9.2017)