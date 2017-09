Samsung punktet vor Apple mit neuem Smartphone-Modell

Rekordbestellungen – Preis erhöht

Unmittelbar vor Vorstellung des neuen iPhones hat das Smartphone Galaxy Note 8 nach Angaben des Apple-Rivalen Samsung die bisher höchste Zahl an Vorbestellungen bei der Premiumserie eingeheimst. Innerhalb von fünf Tagen seien bereits vor der Markteinführung rund 650.000 Anfragen aus 40 Ländern eingegangen, teilte der südkoreanische Konzern am Dienstag mit.

Mehr Bestellungen

Das seien etwa 2,5 Mal mehr als bei dem Vorgängermodell. Der nach Marktanteil größte Smartphone-Hersteller musste das Note 7 vom Markt nehmen, weil sich in mehreren Geräten die Akkus entzündet hatten oder explodiert waren. US-Rivale Apple will im Laufe des Dienstags das iPhone 8 in Cupertino präsentieren.

Mit dem Verkaufsstart der neuen Premiummodelle läuten die beiden Erzrivalen auch eine neue Preisrunde ein. In den USA müssen Kunden für das Note 8 zwischen 930 und 960 Dollar (775 bis 800 Euro) auf den Tisch legen. Der US-Verkauf beginnt an diesem Freitag. Das iPhone 8 wird nach übereinstimmenden Einschätzungen von Analysten noch darüber liegen und mindestens 1.000 Dollar kosten. (APA, 12.9. 2017)