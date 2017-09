Toshiba verkauft Chipsparte an Western-Digital-Gruppe

Für rund 18,3 Milliarden Dollar

Minato – Ein Konsortium um den US-Konzern Western Digital (WD) hat im Rennen um die Chipsparte des angeschlagenen japanischen Elektronikkonzerns Toshiba laut einem Medienbericht die Nase vorn. Toshiba habe beschlossen, den Geschäftsbereich für rund 18,3 Milliarden Dollar an die Gruppe zu verkaufen, berichtet die japanische Zeitung "Nikkan Kogyo" am Dienstag ohne Quellenangabe.

Der Beschluss solle am 20. September öffentlich gemacht werden. Toshiba ist finanziell angeschlagen und will die Sparte losschlagen. Bisher wird sie als Gemeinschaftsunternehmen mit WD betrieben. Zu dem Konsortium sollen neben den Amerikanern der Finanzinvestor KKR, der staatlich unterstützte Investitionsfonds Innovation Network Corp of Japan und die Development Bank of Japan gehören. Für die Sparte gab es zuletzt es mehrere Interessenten, darunter auch Apple und Dell. (APA, Reuters, 12.9.2017)