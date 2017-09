Bundespräsident redet Wählern ins Gewissen – und mahnt die Parteien

Wahltag sei "der höchste Feiertag", den Demokratie zu bieten habe – Für Parteien gelte es die Gesprächsbasis zu wahren für den Tag nach der Wahl

Wien – Nein, eine Wahlempfehlung gab Alexander Van der Bellen am Dienstagvormittag in der Hofburg nicht ab, wie Medienleute kurz vor seiner für Punkt 11 Uhr anberaumten Erklärung zum Wahlkampf vor allem in Anspielung auf die Spaltung der Grünen witzelten. Vielmehr nutzte der Bundespräsident und ehemalige Chef der Grünen "zu Beginn des Intensivwahlkampfes" die Gelegenheit, um den Österreichern vor dem 15. Oktober ins Gewissen zu reden.

Zuerst rief Van der Bellen die Bevölkerung dazu auf, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen – und vor der Stimmabgabe gut abzuwägen. Alle Bürgerinnen und Bürger sollten die Augen dabei darauf richten, was wirklich zähle – "nämlich die Zukunft unseres Landes. Das Wohlergehen Österreichs. Unser aller Wohlergehen. Darüber und über nichts sonst werden wir bei der kommenden Wahl entscheiden."

Dass er sich abseits des Nationalfeiertags und Neujahr an das Volk wende, erklärte Van der Bellen damit, dass der Wahltag "einer der höchsten Feiertage, wenn nicht der höchste Feiertag" sei, "den eine Demokratie zu bieten hat. Es ist ein Privileg, das Wahlrecht ausüben zu können", erinnerte Van der Bellen und regte an, sich über die Konzepte der Parteien zu informieren, denn: Sich zu Informieren sei besser, als nachher zu lamentieren.

Verständnis für harte Auseinandersetzungen

Danach mahnte das Staatsoberhaupt die Parteien, im Wahlkampf nicht zu vergessen, dass es nach dem Wahltag eine intakte Gesprächsbasis brauche. "Viel wird dieser Tage über Stil und Anstand gesprochen und darüber, wer wem was nachsagt", sagte der Bundespräsident. Eine Botschaft hatte Van der Bellen aber auch für jene Parteien, die zuletzt vor allem durch gegenseitiges Anpatzen und schmutzige Wahlkampfmethoden aufgefallen sind. "Ich hab schon Verständnis dafür, dass es auch zu harten Auseinandersetzungen kommt", erklärte er. Gerade deswegen wolle er alle Konkurrenten und auch die Kandidaten "ersuchen und auffordern: Seien Sie sich im Interesse Österreichs bewusst, dass es nach dem 15. Oktober eine intakte Gesprächsbasis und Verhandlungsbasis zwischen den Parteien braucht."

Ob er diesen Wahlkampf als schmutziger empfinde als den eigenen langen Hofburg-Wahlkampf letztes Jahr? Van der Bellen in seiner bekannten Manier: "Es war eh nicht so schlimm." Denn Plakate aus den 1950er und 1960er Jahren seien "an demagogischen Untergriffen jetzt auch nicht gerade arm" gewesen. Dennoch appelliere er an die Parteien, "es nicht zu Kränkungen kommen zu lassen", die die Bildung einer Regierung erschweren. "Diese Narben sollten an der Oberfläche bleiben."

Auf die Frage der Krone, ob er nach dem 15. Oktober nun eine Regierung unter FPÖ-Beteiligung angeloben würde, erklärte Van der Bellen: Er habe schon im Vorjahr erklärt, dass er "größten Wert" darauf" lege, dass Österreich "eine proeuropäische Regierung bekommt", die sich "der europäischen Einheit bewusst" sei. (Nina Weißensteiner, 12.9.2017)