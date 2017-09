Proteste gegen Macrons Jobreform behindern Verkehr

Ryanair streicht 110 Flüge – Prachtstraße Champs-Elysees blockiert

Paris – Proteste gegen die geplante Lockerung des Arbeitsrechts haben am Dienstag in Frankreich zu Verkehrsbehinderungen geführt. Die Fluggesellschaft Ryanair teilte mit, sie habe 110 Flüge gestrichen, die von, nach oder über Frankreich hinweg führten. Die Bahngesellschaft SNCF berichtete am Dienstag über Behinderungen bei den RER-Schnellbahnen im Pariser Großraum.

Die Polizei der Hauptstadt riet Autofahrern während des morgendlichen Berufsverkehrs, den Bereich der Pariser Prachtstraße Champs-Elysees zu meiden. Dort protestierten Schausteller mit ihren Lastwagen. Der nationale und internationale Fernverkehr mit TGV-, Thalys- und Eurostar-Hochgeschwindigkeitszügen laufe hingegen normal, teilte die SNCF mit.

Von den größten Gewerkschaften hatte nur die linke CGT Proteste angekündigt. Geplant sind laut Medienberichten etwa 180 Demonstrationen im ganzen Land. Die Pläne von Staatschef Emmanuel Macron zur Reform des Arbeitsmarkts sehen unter anderem vor, dass Entschädigungen für ungerechtfertigte Kündigungen gedeckelt werden. Die Reform war Ende August vorgestellt worden, es rollt nun die erste Protestwelle.

Frankreich kämpft seit Jahren gegen eine hohe Arbeitslosigkeit. Macron will sich mit der Liberalisierung des Arbeitsrechts senken. (APA, 12.9.2017)