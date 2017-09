Morgen-Update für Dienstag, den 12.9.2017: Mehr Benziner nach Dieselskandal, religiöse Kindergärten und KPÖ-Korruptionsanzeige

Guten Morgen! Starten Sie mit uns informiert in den Tag

[Wirtschaft] Nach Dieselskandal: Benzinmotoren sind in Österreich gefragter denn je

[Panorama] 40 fixe Poller statt Mauern vor Kanzleramt und Präsidentschaftskanzlei

Religiöse Kindergärten müssen Glaubensvielfalt vermitteln

[Inland] Korruptionsanzeige gegen steirischen KPÖ-Spitzenpolitiker

[International] Barcelona: Eine Million Katalanen fordern Unabhängigkeit

[Architektur] Carbuncle Cup: "The Nova Victoria" ist hässlichstes Gebäude Großbritanniens

[Wetter] Der Dienstag beginnt verbreitet bewölkt und nass. Sie sollten am besten in ganz Österreich deinen Regenschirm mitnehmen, denn es ist tagsüber fast überall regnerisch. 10 bis 19 Grad



[Zum Tag] Der US-amerikanische Schauspieler Paul William Walker, bekannt aus "The Fast and the Furious" wäre heute 44 Jahre alt geworden. Er verstarb im Jahr 2013.