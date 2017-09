Neue Sanktionen: Uno beschränkt Öllieferungen für Nordkorea

Auch mit Unterstützung Chinas und Russlands

New York – Der UN-Sicherheitsrat hat neue Sanktionen gegen Nordkorea verhängt. Der Entwurf der USA wurde am Montag in New York auch mit Unterstützung Chinas und Russlands angenommen. Nordkorea hatte vor gut einer Woche seinen bisher gewaltigsten Atomtest vorgenommen.

Der Sicherheitsrat beschränkt demnach Öllieferungen an das kommunistisch regierte Land auf zwei Millionen Barrel pro Jahr. Der Rat stimmte einstimmig für eine entsprechende Resolution, die zudem Rohöl-Lieferungen bei ihren derzeitigen Liefermengen deckelt und Lieferungen von Erdgas ganz verbietet. (APA/AFP, 12.9.2017)